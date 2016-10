Poengene glapp for Vålerenga

Roy Johansens Vålerenga tapte 3-4 for Stjernen etter to baklengsmål i siste periode. Samtidig ble Lørenskog knust av Lillehammer.

Det har vært en tung uke for Lørenskog-gutta. Torsdag tapte de mot Manglerud Star 2-3, og lørdagens kamp endte 7-2 til Lillehammer.

– Etter kampen mot Manglerud Star håpet vi på en seier i dag, sånn gikk det dessverre ikke. Vi går på en fryktelig surt tap! skrev Lørenskog på sine Facebook-sider lørdag.

Også Vålerenga har hatt en uke med tap. Torsdagens kamp mot Lillehammer endte 2-4 hjemme på Jordal for Oslo-gutta. Lørdagens kamp så bedre ut, men Stjernen hetet seg inn mot slutten.

Etter mål av Morten Ask, Filip Gunnarsson og Tobias Lindström var det Vålerenga som hadde overtaket med en 3-2-ledelse mot Stjernen før tredje periode. Adrian Saxrud Danielsen og Marcus Bryhnisveen vendte til 4-3 for hjemmelaget med to mål i løpet av kampens siste drøye kvarter.

I Stavanger gjorde serielederen ingen feil mot bunnlaget fra Kongsvinger. Likevel var det spennende helt til slutten. Tabelljumbo Kongsvinger holdt serielederen til 0-0 helt til det gjensto et kvarter av kampen. Tommy Kristiansen, Joshua Soares og Spencer Humphries sikret 3-0 for Stavanger de siste minuttene.

Sparta Sarpsborg vant 5-2 over Storhamar, og kampen mellom Manglerud Star og Frisk Asker spilles søndag.

(NTB/VG)