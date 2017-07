Vil gjøre det vanskelig for Thoresen å forlate Storhamar

HAMAR (VG) 3000 møtte opp på Storhamar sin første istrening. Forventningene til Patrick Thoresen sin retur i norsk hockey er skyhøye. Slik skal Storhamar-trener Fredrik Söderström holde på 33-åringen ut sesongen.

– Det er et engasjement rundt klubben. Det har jo fansen vist gjennom de to til tre siste sesongene. De har jo i snitt mellom fire og fire og ett halvt tusen på hjemmekampene sine, og det virker ikke som om det har dabbet av gjennom sommeren i hvert fall, sier Patrick Thoresen til VG.

33-åringens retur til moderklubben har hevet forventningene til et allerede hockey-frelst Hamar-publikum. Mandag møtte hele 3000, opp for å se på treningen til Thoresen og resten av laget.

For å sette dette i et lite perspektiv: Under søndagens kamp mellom HamKam og Asker var 1200 til stede på Briskeby.

Vil felle Stavanger Oilers

– Vi vil jo se «Bøtta» her så snart som mulig, sier lagets nye trener for sesongen, Fredrik Söderström, og sikter til NM-tittelen.

Svensken har ikke hatt så mye tid med laget, men er likevel klar på at de skal ha høye mål foran sesongen. Tanken på å kunne slå Stavanger Oilers gjør han ekstra gira.

– Det hadde vært heftig om vi klarte det. Noen gang må jo noen komme å knipse dem ordentlig på nesen og det skal vi prøve å gjøre, sier Söderström til VG.

Og det er liten tvil om at «den hjemkomne sønn» vil bli meget viktig for at de gule og blå fra Hamar vest skal nå dette målet.

– Det som blir det viktigste for oss er erfaringen hans og de svarte øynene hans. Han har en holdning som kommer til å bære dette laget fremover, forklarer Söderström.

– Hva mener du med svarte øyne?

– At han er en vinnerskalle. Jeg ser det allerede nå på de fysiske treningene. Han følger med på de andre og pusher dem. Han vil noe og setter krav. De svarte øynene, som vi sier på svensk, er en bra ting.

Klubber har vist interesse

Spørsmålet er bare hvor lenge Söderström og Storhamar får utnytte Thoresens erfaring og spillerstyrke.

I kontrakten med Storhamar, som drar seg over ett år, har han en klausul om at han kan bryte den – fra 1. desember til 31. desember 2017 – hvis han skulle få et tilbud fra en klubb i utlandet.

Og Thoresen har allerede fått noen telefoner.

– Det er noen som har vist interesse og sånne ting. Men det er ikke noe jeg går og tenker på. Det får vi ta når jeg kommer så langt, forklarer han.

– Er det noen konkrete tilbud?

– Nei, det er bare interesse.

Planen som skal få Thoresen til å bli

Thoresen har tidligere uttalt at klausulen i kontrakten er svært viktig for han i og med at han er usikker på om han er klar for å vende hjem til klubben etter 16 år utenlands.

Derfor er Söderström forberedt på at han viktigste spiller kan forsvinne etter nyttår.

– Det vet man aldri, men vi skal gjøre det såpass bra at det blir vanskelig for han å dra, sier lagets svenske trener før han fortsetter:

– Jeg forstår at det er mange lag som sikkert har lyst på han. Og det finnes store bunker med sedler som kan lokke hvem som helst. Men om vi skaper en atmosfære her på Hamar med denne klubben tror jeg det er vanskelig å forlate et lag som går for fremgang.