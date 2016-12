Patrick Thoresen (33) savner familien som bor «hjemme» på Hamar og understreker at han kun vil spille for Storhamar i Norge. Men den mangeårige ishockeyproffen er ikke sikker på om denne sesongen i Zürich blir hans siste i utlandet.

– Jeg har ikke fått tilbud om å forlenge kontrakten her i Zürich. Men å få en ny kontrakt i utlandet vil ikke være noe problem. Spørsmålet er om jeg vil være ute ett år til. Jeg savner familien, men vil gjerne utfordre meg selv på det nivået jeg mener jeg hører hjemme, sier Patrick Thoresen til VG.

Han debuterte i den norske toppserien bare 15 år gamel, for Storhamar med faren, nåværende landslagssjef Petter Thoresen (55), som trener.

På topp i Sveits



Siden 2001 har han imidlertid spilt for klubber utenfor Norge. Først for juniorlag i Canada, deretter for blant andre Edmonton Oilers og Philadelphia Flyers i NHL - samt ikke minst Salavat Juljajev og SKA St. Petersburg.

Patrick Thoresen vant sluttspillet om Gagarin Cup med begge klubbene han spilte for i Russland-baserte KHL.

Forrige sesong spilte han for svenske Djurgården, som han også gjorde for 10 til 12 år siden. Nå har han, åtte år etter at han spilte for Lugano i Sveits, en ettårskontrakt ZSC Lions i Zürich.

Laget leder den sveitsiske toppserien NLA etter 30 kamper. Patrick Thoresen ligger på 3. plass i lagets målpoengstatistikk med ni mål og 13 målgivende pasninger.

– Jeg har hatt litt mer «stang ut» denne sesongen og kunne like godt vært helt i toppen. Men det er kult at laget ligger på toppen, sier Patrick Thoresen.

Bare Storhamar



Han vedgår at det ikke er helt topp å leve alene i Sveits, uten kona Monica og parets to barn, Mathilde og Fabian.

HJEMMEBANE: Patrick Thoresen sammen med kona Monica hjemme på Hamar. Bildet er tatt for halvannet år siden. Trond Solberg , VG

– Jeg hadde sett for meg at jeg skulle komme til å se mer til dem. Men jeg gjorde noen dumme kalkuleringer. Her i Sveits spiller vi kamper tirsdag, fredag og lørdag kveld. Da er det liten vits å reise hjem til Hamar for å være sammen med familien i 18 timer, for så å skulle rekke treningen her mandag morgen, forklarer Patrick Thoresen.

Antall familieforeninger siden august kan han telle på én hånd.

Savnet av Monica, Mathilde og Fabian som bor i et stort nybygd hus på Hamar, i nærheten av besteforeldrene Petter og Heidi, blir kanskje ikke mindre av at han følger Storhamar i den norske Get-ligaen tett.

– Storhamar «gidder» ikke mase på meg. Skal jeg spille i Norge, er det ingen andre klubber enn Storhamar som gjelder. Det vet de, såpass godt kjenner vi hverandre, sier Patrick Thoresen.

– Orker ikke



Storhamar ble foran sesongen regnet som Stavanger Oilers sterkeste utfordrer til serie og slutspillgull. Hamar-klubben fikk imidlertid er mildt sagt dårlig start under sin nye trener, assisterende landslagstrener Sjur Robert Nilsen.

– Det er ingen tvil om at Sjur Robert (Nilsen) er flink og veldig ishockeykyndig. Han ville få laget i bedre form da han startet. Det var i dårlig form, noe resultatene i Iron Man (styrke og utholdenhetskonkurranse blant Get-ligalagene) viste. Men treningsmengden ble kanskje for stor og den mer aggressive spillestilen for krevende, sier Patrick Thoresen.

Hamar-laget vaket lenge i bunnen, men har hevet seg den siste tiden og ligger nå på femteplass i Get-ligaen.

– Storhamar vil spille offensivt, men orker det rett og slett ikke. Det gjelder å finne en balanse. Det ser ut til at de har funnet en resept de 10 siste kampene. Det er stor forskjell på Storhamar fra de 10-12 første, til nå, sier Patrick Thoresen.

Hvassere i Sveits



– Hva er likhetene og forskjellene mellom Get-ligaen og den sveitsiske toppligaen?

– Jeg synes det går veldig fort her. Nivået er høyere enn sist jeg spilte her (for Lugano 2008/09). Da sto importspillerne for det meste, mens de sveitsiske spillerne «gjemte seg» bak dem og var dårlig trent. Det gjøres feil oftere her sammenliknet med svenske SHL, men færre sammenliknet med Get-ligaen, svarer Patrick Thoresen.

– Men jeg har aldri spilt i Get-ligaen (het Eliteserien på begynnelsen av 2000-tallet). Det er annerledes å se kampene på TV enn å spille i dem. Det er nok likevel litt hvassere her, fordi alle spillerne er profesjonelle (heltidsspillere), tilføyer Patrick Thoresen.