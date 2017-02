UNGDOMSHALLEN JORDAL (VG) Foran den avgjørende OL-kvalifiseringen mener keeper Ingunn Mathilde Anseth (21) og resten av damelandslaget at spillerne er blitt sterkere og nivået internasjonalt tøffere.

– Det vil bli tøffe kamper. Men mye kan skje. Turneringen går over få dager. Dagsformen kan bli avgjørende. Hvis vår er bra, og Sveits sin ikke er bra; det er helt åpent, sier hun.

Dårligst ranking Sveits er ranket som verdens sjette beste landslag av det internasjonale ishockeyforbundet IIHF. USA, Canada, Finland, Russland og Sverige topper IIHFs rankingliste som er basert på resultatene i de fire siste VM-turneringene og Sotsji-OL. Tsjekkia er nummer ni, Danmark er nummer 10 på rankingen. Norge er ranket som nummer 13 bak Frankrike på 12. plass og foran Slovakia (14) og Latvia (15). Norge spiller mot Tsjekkia (9. februar), favoritten Sveits (11.2) og Danmark (12.2) i den avgjørende OL-kvalifiseringen i Arosa. Vinneren av gruppespillet er klar for OL. Den andre kvalifiseringsgruppen - som spilles i Japan - består av Japan, Tyskland, Østerrike og Frankrike. Åtte nasjoner får delta i Pyeongchang. De fem høyest rankede er automatisk kvalifisert, i tillegg er Sør-Korea det som vertsnasjon.

– Sammenlignet med for fire år siden (forrige OL-kvalifisering) er spillertroppene blitt bredere. Det er høyere kvalitet på skudd og pasninger, og vi får lov til å spille litt tøffere enn før. Vi er blitt sterkere og det går fortere, sier Andrea Dalen (24) - Norges mest kjente kvinnelige ishockeyspiller.

Hun og Norge har mislyktes i de to foregående OL-kvalifiseringene.

Bommet foran Sotsji-OL



Norges kvinnelandslag vant den første kvalifiseringsturneringen til 2018-OL i Stavanger før jul etter seirer over Ungarn, Kasakhstan og Slovakia. Nå må det vinne den siste i Arosa - mot Tsjekkia (9. februar), favoritten Sveits (11.2) og Danmark (12.2) - for at «damelandslaget» for første gang skal få delta i OL-turneringen, i Pyeongchang i februar neste år.

Sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund mener at kvinnelandslaget i ishockey har vært gjennom en liten nedtur etter at det ikke lyktes med å kvalifisere seg til Sotsji-OL. I den avgjørende kvalifiseringsturneringen mot Japan, Danmark og Slovakia for fire år siden – tilsvarende den Ingunn Mathilde Anseth & co skal gjennom i Sveits – «bommet» de.

– Vi er på vei opp igjen. Vi er ikke favoritter nå. Det fremgår av rankingen. Men i små turneringer kan det beste skje. Sveits er store favoritter, selv om vi har slått dem for ikke lenge siden, sier Petter Salsten til VG.

Etter at den internasjonale olympiske komite i forbindelse med Vancouver-OL for syv år siden flagget at kvinnehockeyen måtte ta noen grep for fortsatt å ha status som OL-idrett, har flere nasjoner – som Russland – gjort nettopp det. Petter Salsten tror konkurransen har hardnet litt, «der også».

Typisk hockey-CV



– Jeg har ikke spilt mot de nasjonene og har heller ikke sett dem så mye, sier Ingunn Mathilde Anseth om motstanderne i Arosa.

Hun er lagets 3. keeper bak Ena Nystrøm (16) fra Stavanger og Linnea Holterud Olsson (20) fra svenske Hammarby.

– Suspen og hjelmen er kanskje viktigst, sier Ingunn Mathilde Anseth mens hun kler på seg beskyttelsesutstyret hun må ha for å kunne stoppe pucken uten at det gjør vondt.

Det veide godt over 20 kilo ved innsjekking foran kvinnelandslagets reise til Sveits mandag morgen.

Ingunn Mathilde Anseths CV er typisk for alle Norges 22 spillere. Hun har på tross av sin alder levd en omflakkende tilværelse. 16 år gammel flyttet hun fra Oslo og Grüner til Lillehammer for å gå på toppidrettsgymnnaset NTG, på ishockeylinjen.

Den besto av 40 gutter og én jente, Ingunn Mathilde.

KLAR FOR OL-KVAL: Vålerenga-keeper Ingunn Mathilde Anseth og Norges kvinnelandslag i ishockey skal spille tre avgjørende kamper - i Sveits 9. til 12. februar - om retten til å delta i OL i Sør-Korea om ett år. Foto: Øystein Jarlsbo

Hun bor fortsatt i OL-byen, der hun studerer pedagogikk ved høyskolen og pendler til Oslo for å spille for Vålerenga i toppserien. Tidligere har hun i fire år tatt toget til Gardermoen og flyet til Stavanger for å spille for oljebyens kvinnelag under kanadiske Laura Rollins, Norges landslagssjef siden 2015.

Opp etter OL-nedtur



– Det hender folk spør om hvorfor jeg gidder, og noen tror ikke at jeg spiller ishockey fordi jeg «ser ut» som en jente og bruker sminke. Jeg gjør det fordi det er gøy og her (Vålerenga) får jeg jentemiljøet i garderoben, som jeg ikke gjør når jeg trener og spiller med guttene i Lillehammer, sier Ingunn Mathilde Anseth.

– Jeg kan holde på med dette en stund til, ja, tilføyer hun.

– Vi bygger kvinnelandslaget som vi har gjort det med hockeygutta, på spillere som spiller i klubber i utlandet. Først og fremst i Sverige. Vi står imidlertid foran et løft her hjemme, med Stavanger som katalysator. De har fått opprettet et hockeygymnas for jenter og mange flytter dit for å få en bedre treningshverdag, sier Petter Salsten.

Millie Sirum (16) er en av dem som har flyttet, fra spill for Jordals kvinnelag og Vålerengas guttelag i Oslo til Stavanger.

Hun er også en av 22 spillere i trener Laura Rollins tropp til OL-kvalifiseringskampene. Millie og keeper Ena Nystrøm (16) fra Stavanger er alene i troppen om ikke å ha fylt 18 år det året turneringen avvikles. De er innvilget dispensasjon fra regelen om at de må være det.

Fire spillere er født i 1999, to i 1998. Norges eldste spiller er 31 år gamle Helene Martinsen som spiller for svenske AIK i Stockholm.

TILDELT GULLPUCKEN: Andrea Dalen (24) fikk overrakt norsk ishockeys høyeste utmerkelse, Gullpucken, etter forrige sesong. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Andrea Dalen, som de siste åtte sesongene har spilt i USA og Sverige, sier til VG at det vil være «et løft for damehockeyen i Norge» hvis de skulle vinne kvalifiseringsturneringen i Arosa og knipe en av to ledige OL-plasser - og komme til OL for første gang.

Åtte nasjoner får delta i Pyeongchang. Fem er automatisk kvalifisert, Sør-Korea er det som vertsnasjon.

Tøffere enn tidligere



– Burde flere nasjoner få delta i OL-turneringen, eller er nivåforskjellene for store?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke store forskjellene mellom de seks (av åtte) lagene som i utgangspunktet kjemper om de to siste plassene der «nede». Forskjellene er kanskje større helt i toppen. På sikt burde de (IOC) revurdere det, svarer Andrea Dalen med tanke på antall deltakernasjoner.

OL-turneringen i ishockey for menn består av 12 nasjonslag. Norges «hockeygutta» kvalifiserte seg på hjemmebane i september i fjor.

– Man skal ikke takle (som i herrehockeyen), men vi får lov til å trykke på mer - avhengig av hvilken liga det er. Mer i Sverige enn Norge, fordi det er jevnere nivå her. I Norge kan lagene (i toppserien) ha lag med spillere som er fra 15 til 32 år gamle, forklarer Andera Dalen.

Hun jobber halvtid som konsulent med strategisk rådgivning. Men de fleste kvinnelige hockeyspillerne må jobbe heltid for å få det til å gå rundt økonomisk.

– Alle burde vært heltidsspillere. I Sverige er det blitt bra. Mange har anledning til å jobbe 75 prosent ved siden av ishockey. Det er tøft å jobbe heltid, for så å komme hjem klokken 23.00 om kvelden etter trening, svarer Andrea Dalen på VGs spørsmål om kvinnehockeyens ressurser med hensyn til utvikling.