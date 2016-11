Oilers knuste Vålerenga

(Vålerenga – Stavanger Oilers 0-5) Serieleder Stavanger Oilers kjørte over Vålerenga i eliteserien. To scoringer i åpningsperioden la grunnlaget for seieren.

Siddisene har gjort svært få feiltrinn i årets eliteserie og var aldri i nærheten av å tape poeng i tirsdagens bortekamp i hovedstaden. Med seieren økte Stavanger forspranget til serietoer Lørenskog til 14 poeng.

Tommy Kristiansen og canadiske Josh Soares ble kampens store forgrunnsfigurer med to scoringer hver.

Kokte over for Lyngset mot Oilers: – Sa ting jeg ikke mente

Det var Soares som slo an tonen for gjestene. Fem minutter før slutt i åpningsperioden ordnet han 1-0 etter forarbeid av Dan Kissel og Peter Lorentzen. Deretter overtok lagkamerat Kristiansen taktpinnen.

Først gjorde 27-åringen 2-0 bare 28 sekunder før slutt i første periode, og deretter økte samme mann til 3-0 snaut midtveis i midtperioden. Mål nummer fire kom fem minutter deretter og var signert Soares.

Kristiansen klikket etter utvisning: Rett i garderoben og twitret

I sluttperioden fastsatte Magnus Hoff resultatet til 5-0 på straffeslag.

Roy Johansens Vålerenga-mannskap hadde på sin side ikke all verden å by på i egen lekegrind tirsdag. Oslo-klubben blir dermed værende på fjerdeplass på tabellen, 19 poeng bak Stavanger.

(NTB)