Nytt hockeytap mot Tsjekkia tre uker før VM

(Tsjekkia-Norge 6-3) Norge var sjanseløse mot Tsjekkia i begge kampene tre uker før VM starter.

Det norske laget klappet sammen i midtperioden mot Tsjekkia onsdag, men hang bedre med torsdag. Mot slutten røynet det likevel på for Petter Thoresens mannskap.

Jan Kolar ga hjemmelaget ledelsen 16 minutter ut i første periode før Jørgen Karterud utlignet til 1–1 like etter da han luktet en retur og satte pucken i åpent mål.

Tsjekkia gikk rett i angrep og etter drøyt ti sekunder utnyttet vertene en grov norsk feilpasning. Michal Repik satte pucken i mål til 2-1.

VM spilles i Paris og Köln fra 5. til 21. mai.

Verst tenkelig start



Det norske laget fikk en verst tenkelig start på siste periode da Jakub Lev utnyttet et tsjekkisk overtallsspill og satte inn 4-1.

Like etter scoringen måtte to tsjekkiske spillere ut i utvisningsboksen med kort mellomrom og Thomas Valkvæ Olsen utnyttet overtallet fem mot tre, og reduserte til 2-4 fem minutter ut i perioden.

Tsjekkia giret opp etter reduseringen og satte inn 5-2 og 6-2 ved Robin Hanzl og Robert Kousal.

Sondre Olden reduserte til 3-6 tolv minutter ut i siste periode da hans skudd gikk inn under armen på Tsjekkia-målvakt Dominik Furch, men det norske laget klarte aldri å komme nærmere.

To kamper mot Danmark



I forrige uke kunne landslagstrener Petter Thoresen glede seg over 5-1 og 5-2 i to treningskamper mot Tyskland, men i kampene mot Tsjekkia måtte han klare seg uten flere av de norske landslagsprofilene som er opptatt med sluttspill for sine respektive klubblag.

Rett etter påske samles det norske landslaget på nytt. Da venter det to kamper mot Danmark.

- Da får vi også med aktuelle spillere som har vært opptatt med NM-finalene. Det er fortsatt noen spillere som skal inn, men det er heller ikke lenge til spillerne fra klubber som Frölunda og Tappara er med. De er også opptatt med sluttspill, sa Thoresen til NTB i forkant av dobbeltkampen mot Tsjekkia.