Norsk toppseriespiller anker ett år fengsel for grov vold

Den norske toppseriespilleren i ishockey som er dømt for grov kroppsskade vil anke dommen på ett år fengsel. Han har spilt hele inneværende sesong og kan fortsette å gjøre det til saken etter alt å dømme kommer opp for lagmannsretten neste høst.

– Han mener dommen er feil og vil anke, sier mannens forsvarer Geir Michael Enberg Jesinsky i advokatfirmaet Elden til VG.

Sportslig ansvarlig i klubben mannen spiller for, sier at vedkommende vil fortsette å trene med og spille for klubben «som vanlig».

40.000 i oppreisning



– Det er en kjedelig sak. Men vi avventer en dom. Denne er ikke rettskraftig og det er ikke noe vi kan gjøre. Han har kontrakt med klubben ut denne sesongen. Da vil vi vurdere å forlenge den, på sportslig grunnlag, sier sportslig ansvarlig i gjeldende klubb.

Mannen som ble dømt til ett år fengsel forrige uke spilte ikke for – eller var medlem av – sin nåværende klubb da han begikk lovbruddet.

Dommen ble ifølge advokaten hans formelt forkynt sist fredag. Tønsbergs Blad omtalte den først. Ishockeyspilleren ble også dømt til å betale fornærmede – en mann – 40.000 kroner i oppreisning.

Ankefristen er 14 dager. Den norske spilleren bestemte seg imidlertid i dag, mandag, for å anke dommen, ifølge sin forsvarer.

Geir Michael Enberg Jesinsky antar at ankesaken vil komme opp i Agder lagmannsrett til høsten. Det vil si om cirka et halvt år.

Veldig bestemt



På spørsmål om hvilke ulemper en anke kan medføre, svarer den dømte ishockeyspillerens forsvarer at dommen i neste rettsinstans forhåpentligvis medfører frifinnelse.

– Men utover skyldspørsmålet er det eventuelt straffeutmålingen som kan endres i formildende eller skjerpende retning. Dessuten er det klart at å ha en sak som dette hengende uavklart over seg er belastende for min klient uansett utfall, sier mannens forsvarer Geir Michael Enberg Jesinsky.

– Han er veldig bestemt på at han ikke har gjort dette med viten og vilje. Han mener det var tre personer som angrep ham. Retten har imidlertid trodd mer på vitnene, som er venner av fornærmede, tilføyer advokaten.

Dommen fra Tønsberg tingrett er ikke rettskraftig når det foreligger en anke. Spilleren kan fortsette å spille for sin klubb i Get-ligaen.

Ikke trodd



Bakgrunnen for dommen i Tønsberg tingrett er en hendelse under Slottsfjellfestivalen i Tønsberg i juli i fjor sommer. Dommen beskriver den blant annet slik:

«Det er imidlertid ikke tvilsomt, slik både tiltalte og fornærmede har forklart, at tiltalte på et tidspunkt stakk eller slo fornærmede i ansiktet med en glassflaske han holdt i hånden. Det er heller ikke tvil om at fornærmede som følge av dette fikk et ca. 10 cm langt kutt ved venstre øye og tinning som måtte sys med til sammen ca. 20 sting, slik det er beskrevet i tiltalebeslutningen.»

Den tiltalte mener han handlet i nødverge. Det ble han ikke trodd på av retten.