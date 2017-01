Winter Classic: Sparta stjal showet i Fredrikstad

(Stjernen-Sparta 0-3) Med publikumsrekord og 12.500 tilskuere på tribunen lå alt til rette for Stjernen. Men formsvake Sparta rappet showet i Winter Classic.

To perlemål av Håkon Imset Stormli og Daniel Öhrn – og en scoring i tom kasse av Niklas Røst – ga Sarpsborg-klubben alle poengene i Østfold-derbyet. Sparta kom rett fra tre strake tapte senest torsdag 0–4 for Frisk Asker hjemme i Sparta Amfi. Lenny Erikssons menn fikk dermed en enorm revansje for det ydmykende 1-5-tapet for Stjernen 3. januar.

Generalprøven: Stjernen-smell før folkefesten

Tribunene på Fredrikstad stadion var fullsatt. 12.500 tilskuere er en solid forbedring av den tidligere publikumsrekorden for ishockey i Norge – 9245 tilskuere i Håkons Hall under Lillehammer-OL.

– En fantastisk kveld for norsk ishockey, sier ishockeypresident Gerhard Nilsen. Han håper Winter Classic blir en årlig tradisjon også i Norge og opplyser til TV 2 at representanter fra Ullevaal stadion er i Fredrikstad for å vurdere et mulig arrangement.

I den første perioden var rammen bedre enn selve kampen. Sparta hadde et svakt overtak og 11–7 i skudd, men klarte ikke å utnytte det eneste overtallsspillet de første 20 minuttene. Saken fortsetter under bildet av Fredrikstad stadion klar for hockeyklassikeren.

WINTER CLASSIC: Alt klart for publikumsrekord og utendørs kamp på Fredrikstad Stadion. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Rundt null i Østfold-lufta, men ute på banen økte temperaturen flere hakk i 2. periode. Sparta fortsatte å trykke og markerte også styrke i duellene. Storvokste Didrik Nøkleby Svendsen la Stjernens Anders Pedersen i isen etter at de to fløy i synet på hver andre – begge fikk fire minutter i «fryseboksen».

Ute på isen fortsatte Sparta kjøret. Henrik Malmström misset mutters alene foran med keeper Sander Berg og Stjernen-keeperen gjorde en god redning med leggskinnet da Daniel Öhrn fikk sjansen. Så spilte Christopher Henriksen fri Håkon Imset Stormli i Stjernens overtall.

– Det føles stort, sier trønderen som kom tilbake fra skade sist uke.

Dermed tok de nederlagsdømte fra «hockeytown» Sparsborg ledelsen på Stjernens festaften. Fullt fortjent. Sparta vant også skuddstatistikken i 2. periode – 10–6.

– Stjernen må opp tre knepp, beskrev Stjernen-legenden Ørjan Løvdal til TV 2.

Se hvordan hockeyrinken ble bygget opp på fotballstadionet. Saken fortsetter under videoen.

Hjemmelaget var nær utligning da Kalle Ekelund ble utvist i starten av den siste perioden. Men målvakt Samuel Ward – med Sparta-lue på toppen – ryddet bra opp. Stjernen klarte å løfte seg litt, men Sparta-trener Lenny Eriksson manet til forsiktighet på den trå isen. Muligheten ville komme, lovte den pressede treneren.

Og da Stjernens Robin Axbom ble utvist fem minutter slutt kom Sparta-scoring nummer to.

Daniel Øhrn smalt pucken opp i krysset mens Henrik Malmström forstyrret sikten til Stjernen-keeper Berg. Dermed var Stjernen over i desperasjonen.

Landslagets Niklas Røst kunne spasere inn 3–0 i det tomme hjemmeburet to minutter før slutt.

Røst mottok Winter Classic-trofeet fra hockeypersidenten.

– Det var en jævla bra fest, meldte Sparta-kapteinen.

– Jævla surt, kvitterer Stjernens Andreas Heier til TV 2.