VM-sensasjonen: Blodprøve viste «overtrent»

Johannes Johannesen (19) gjorde en sensasjonelt god VM-debut for fem måneder siden. Nå er Stavanger Oilers' eks-back degradert fra toppklubben Frölunda til serienivå to etter hjernerystelse og en blodprøve som viste at han var overtrent.

– Jeg har fått beskjed om at jeg skal være to måneder i Oskarshamn. De mener at tempoet mitt må bli bedre, og at det er bedre at jeg er her og får spille mye, enn at jeg er der og ikke får spille noe, sier Johannes Johannesen til VG.

Han var en av Stavanger Oilers beste backer da klubben vant serie og sluttspillet forrige sesong. I mai scoret han to mål og la en målgivende pasning totalt i sin VM-debut for ishockeylandslaget.

TIME OUT: Johannes Johannesen (19) fikk seg en luftetur over vantet av Russlands Alexander Ovetsjkin i VM i mai. Nå har han måttet ta et skritt ned i divisjonssystemet i Sverige. Foto: Grigory Dukor , Reuters

Hjernerystelse



Sukessen medførte at han fikk toårskontrakt med Sveriges regjerende mesterlag, Göteborg-klubben Frölunda - som også vant Champions Hockey League (CHL) forrige sesong.

Noen få dager før Norges OL-kvalifiseringskamper i begynnelsen av september, pådro han seg imidlertid hjernerystelse i en CHL-kamp for Frölunda.

Leppen sprakk som følge av en motstanders krysstakling (med køllen), han måtte sy ni sting i den og mistet alle tre kampene da Petter Thoresens landslag ble klar for 2018-OL på Jordal Amfi.

– Jeg var tilbake for fullt etter halvannen uke. Men så viste en blodprøve at musklene mine ikke restituerte godt nok. Jeg var overtrent, sier Johannes Johannesen.

Han tilføyer at årsaken til diagnosen etter testen i Frölunda «kan ha vært mye rart.»

– Det kan ha vært at jeg startet for tøft etter smellen, sier han.

Bygge selvtillit



Han fikk spille noen minutter for vestkystklubben Frölunda, med de norske landslagskollegaene Mattias Nørstebø og Mats Rosseli Olsen, i den svenske toppserien SHL, før han fikk beskjed om at han ville bli degradert til samarbeidsklubben IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan - liganivå to - på Sveriges østkyst med utsikt mot Gotland.

TILBAKE TIL SVERIGE: Robin Dahlstrøm er klar for Stockholm-klubben AIK, på 11. plass i Hockeyallsvenskan. Han spilte sin siste kamp for Lørenskog lørdag. NTB scanpix

– Selvfølgelig er det i Frölunda jeg vil være. Men får jeg ikke spille der, er det bedre å være her og bygge selvtillit, sier Johannes Johannesen.

Han spiller sin femte kamp for Oskarshamn onsdag kveld, hjemme mot Malmö-klubben IK Pantern. Johannesens Oskarshamn ligger på 5. plass i Hockeyallsvenskan, Pantern på 10. plass.

Dahlstrøm til AIK



Neste kamp er fredag mot topplaget Västervik med de norske spillerne Mats Frøshaug (eks Lørenskog) og Jørgen Karterud (eks VIF, på utlån til SHL-klubben Linköping).

PS! VM-spiller Robin Dahlstrøm (28) forlot Lørenskog etter bortetapet mot Stavanger Oilers i Getligaen sist lørdag. Mats Zuccarellos stebror debuterer antakelig onsdag for sin nye klubb, AIK, hjemme i Stockholm mot Mora med Spartas eks-back Erlend Lesund (22).