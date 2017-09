VGs tabelltips: Frisk tar toppen fra Oilers

Regjerende dobbeltmester Stavanger Oilers feier med fire Champions Hockey League-kamper i kroppen antakelig Frisk med isen i Getliga-premieren 9. september – men forrige sesongs tapende NM-finalist ender på toppen av tabellen til slutt.

Getliga-sesongen 2017/18 starter med tre toppkamper foran fulle tribuner tre dager på rad: Vålerenga-Storhamar i Gjøvik Fjellhall fredag 8. september, Stavanger Oilers-Frisk Asker Dnb Arena lørdag og østfoldderbyet Stjernen-Sparta i Fredrikstad søndag.

Spådommens «tidenes jevneste serie» er en klisje, men denne – med de to siste serierundene etter OL i Sør-Korea – blir etter all sannsynlighet det. Det eneste som synes sikkert, er at Kongsvinger Knights havner på sisteplass etter 45 kamper.

Her er VGs tabelltips, med forrige sesongs endelige plassering i parentes:

1) Frisk Asker (4) – trener Sune Bergman har et bunn solid backkorps med Nick Pageau, Henrik Ødegaard (brukket høyre fot, ute fire-fem uker) og nykommeren Alex Wall. Oskar Nilsson og Nicolay Andresen er heller ikke verst. Keeper Nicklas har fått en ny, god back-up: Ole Morten Furseth. Om mulig enda mer imponerende på løpersiden: Anders Bastiansen, Mario Lamoureux, Gary Nunn, Magnus Geheb (19), veteranene Petter Kristiansen (32) og Cato Cocozza (33).

2) Stavanger Oilers (1) – kommer til å ha god «fart» fra start etter fire CHL-matcher mot topp europeisk motstand. Manager Pål Higson har som vanlig «funnet» gode utlendinger (Tony Romano!), men kan de fylle rommet etter matchvinner Dan Kissel (Sveits) og Tommy Kristiansen (Tyskland)? Minus: Henrik Holm (26) kan ikke svikte som «førstekeeper». Hold et ekstra øye med Markus Søberg.

3) Storhamar (3) – vant «verdens» lengste kamp forrige sesong, men ellers var det et stykke mellom høydepunktene for den ekstremt publikums-populære Hamar-klubben. Men nå kan det vel ikke gå galt, med superstar Patrick Thoresen, friskmeldte Christian Larrivée, ny trener (Fredrik Söderström), Steffen Thoresen, Robin Dahlstrøm, Jimmy Anderssons comeback ...?

4) Lillehammer (6) – trener Mikal Kvarnström har et såkalt luksusproblem på løpersiden, mens han kan få et problem med en tynn backoppsetning. Christoffer Bengtsberg (skadet foran seriestarten) bør heve redningsprosenten for å holde laget på stødig kurs i toppen, der det var lenge forrige sesong. Se opp for ungguttene Martin Ellingsen (19) og Jacob Lundell Noer (19), bak alle utlendingene.

5) Stjernen (7) – Josh Robinson var kanskje Getligaens beste keeper, men dro hjem til USA etter kun tre kamper i fjor høst. Fredrikstad-klubben er fortsatt tynt besatt i mål. Minus også at Victor Backman (Finland) er borte. Pluss derimot at sportssjef Rune Gulliksen har klart å skaffe trener Leif Strömberg (ny) et knippe ledertyper som kan klare det 2016/17-utgaven maktet for få ganger: Vinne på hjemmebane.

6) Vålerenga (5) – vant Getliga-lagens styrke og utholdenhets-test Iron Man i august. Men med tynn tropp og ekstra tett kampprogram på grunn av tre uker OL-pause, skal det (for) mye til for at trener Roy Johansen skal klare å presse Martin Laumann Ylven & co til å prestere på topp – i hver kamp. Steffen Søberg må redde, redde og redde – igjen.

7) Sparta (8) – vant flere kamper (18) enn Lillehammer (17) i ordinær spilletid forrige sesong, men endte 10 poeng bak dem. Trener Sjur Robert Nilsen, Petter Thoresens assistent på landslaget, er tilbake i hjembyen etter laber suksess i Leksand og Storhamar. Troy Rutkowski (Lillehammer) en back-forsterkning. Evig unge Henrik Malmström (39) klar for sin 10. sesong i Sarpsborg-klubben.

8) Lørenskog (2) – etter en svak start var trener Kenneth Larsens stjernespekkede mannskap Getligaens beste forrige sesong, før det sprakk i NM-kvartfinalen for Lillehammer – og økonomisk. Mats Trygg (41) og James Sixsmith (33) gir seg likevel ikke, og kan gjøre tipset til skamme. Spennende back-nykommer Drew Schiestel spilte 48 kamper for Düsseldorf i DEL sesongen 2014/15.

9) Manglerud Star (9) – hadde lenge «heng» på Sparta i kampen om siste sluttspillplass forrige sesong. Mistet keeper Sebastian Idoff (Lørenskog) i sommer, erstatteren Martin Surek kan være like god. Mathias Trygg (31) er kommet «hjem» etter 11 års fravær. Trener David Livingston terper på at det skal være vondt å møte M/S – og det er det.

10) Kongsvinger Knights (10) – vant én kamp i ordinær spilletid forrige sesong. For Getligaens skyld er det å håpe at antallet øker litt. Trener Ed Galiani (57) herjet som spiller i Norge for en mannsalder siden, nå skal han få Kongsvinger til å synes på hockeykartet ved hjelp av blant andre nykommerne Brett Kilar (keeper/USA) og Kalvis Ozols (back/Latvia), samt Kongsvinger-veteran Victor Zetterberg (løper/Sverige).