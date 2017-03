Verdensrekord på Hamar i natt

(Storhamar-Sparta 1-1 etter snart ni perioder) Det ble verdensrekord i antall spilte minutter i en ishockeykamp i den femte NM-kvartfinalen mellom Storhamar og Sparta i CC Amfi på Hamar i natt.

Det er nå spilt 180 effektive minutter. Det er ni ordinære perioder i ishockey. Med andre ord tre ordinære kamper. Det er verdensrekord med god margin.

Verdensrekorden i antall overtidsminutter var 176 minutter og 30 sekunder. Den ble satt i sluttspillkampen mellom Detroit og Montreal Maroons den 24. mars 1936.

Mats Trygg (40), som nå er kaptein for Lørenskog i NM-sluttspillet, var med på å sette europeisk rekord i en sluttspillkamp for Kölner Haie for ni år siden. Kampen varte i 168 minutter og 16 sekunder. På Hamar har kampen vart i over 170 minutter nå.

5526 var tilskuertallet ved kampstart klokken 18.00 på Hamar søndag. Omtrent halvparten hadde forlatt CC Amfi ni minutter over midnatt, da åttende periode - det vil si fjerde ekstra periode av 20 effektive spilleminutter - var over.

Totalt 160 effektive spilleminutter.

Men det var ikke over.

Det sto 1-1 foran periode nummer ni. Det vil si femte ekstra periode.

Den forrige rekorden for spilleforlengelse i norsk ishockey ble satt 8. mars 2003. Da Vålerenga slo Trondheim 5-4 i NM-semifinalen. Det siste og avgjørende målet i spilleforlengelsen - såkalt sudden death - ble satt inn etter totalt 127 minutter og to sekunder.

Syv dager spillefri



Stavanger Oilers ble klar for NM-semifinalen allerede sist fredag - etter totalt 240 spilleminutter - og er gode nok til å vinne kongepokalen for sjette gang på rad.

Stavanger Oilers gjorde 21 mål i fire kamper mot Fredrikstad-klubben. Getligaens beste målpoengjegere i seriespillet, amerikanerene Mark van Guilder (5) og Dan Kissel (3), scoret åtte, alltid sluttspillsentrale Tommy Kristiansen fire.

I den siste kampen på bortebane fredag 10. mars reddet keeper Henrik Holm 32 av 34 skudd.

Et minus synes imidlertid foreløpig ikke i Stavanger-statistikken. Tommy Kristiansen & co. «påførte» seg en kampfri uke da de gjorde kort prosess med Stjernen. Semifinaleserien best av syv kamper starter lørdag 18. mars.

Hvile og restitusjon er selvsagt ikke å forakte. Men risikoen er høy for at at syv dager uten topp trykk i hode og kropp leder laget inn i treningsmodus. En uke med for mange hvileskjær kan brått og brutalt gi Stavanger en smell, mot en motstander propp full av fersk intensitet fra seks eller syv kvartfinalekamper.

Vålerenga-comeback?



De tre andre fortsatt pågående kvartfinaleseriene er alle nesten like jevne som maratonthrilleren på Hamar søndag kveld. Hvilke tre lag fra oppgjørene Lørenskog-Lillehammer, Storhamar-Sparta og Frisk-Vålerenga som tar følge med Stavanger til semifinalene, er fortsatt i det blå.

Lørenskog kunne ha gjort det på hjemmebane, men Lillehammer vant 3-2 og skaffet seg sjansen til å utlikne til 3-3 i kamper på hjemmebane tirsdag. Vålerenga er ute av kampen om kongepokalen med tap for Frisk «hjemme» i Furuset Forum for. Frisk scoret fem ganger i kamp fem - like mange ganger som i første kvartfinalekamp.

Etter 0-5 for ni dager siden trodde de fleste at Vålerenga var gått tom etter svakt spill etter jul i serien. Men trener Roy Johansens skadeskutte mannskap reiste seg kjapt mot formsterke Frisk. Spørsmålet er om de klarer det denne gangen, samt endelig å vinne en eventuell syvende og avgjørende kamp på bortebane torsdag.