Verdensrekord på Hamar i natt – Storhamar vant etter 8 timer og 32 minutter

(Storhamar-Sparta 2-1 etter 11 perioder) NM-kvartfinalen mellom Storhamar og Sparta i CC Amfi ble verdens lengste ishockeykamp.

Kampen varte i 217 minutter og 14 sekunder – effektiv spilletid før Joakim Jensen satte pucken i mål og et endelig punktum. Til sammen tok oppgjøret 8 timer og 32 minutter.

Det ble spilt nesten 11 fulle perioder. Med andre ord tre ordinære kamper. Det er verdensrekord med god margin.

Den gamle verdensrekorden var på 176 minutter og 30 sekunder. Den ble satt i sluttspillkampen mellom Detroit og Montreal Maroons den 24. mars 1936.

– Det var full jubel da verdensrekorden ble satt. Men det er også litt kaotisk. Den lokale restauranten lagde først ett måltid til Storhamar-spillerne, deretter ordnet de opp med pizza - og nå har de kjørt på en ladning med pasta til Storhamar-spillerne, forteller Ola Stenberg som er på plass i CC Amfi.

– Hvordan Sparta-spillerne har ordnet seg med mat, vet jeg ikke, tilføyer han.

Tomt i kiosken



Stenberg er VG-sjef, bosatt på Hamar og Storhamar-patriot.

– Jeg kjøpte fire Kvikk Lunsj nå. Det var de fire siste igjen i kiosken. Folk er sultne nå, forteller han med hensyn til publikum som fortsatt er igjen i OL-arenaen fra 1994 - foran 10. periode klokken 01.15 natt til mandag.

Storhamars markedssjef Mathis Saxrud mente da at det fortsatt var 2500 tilskuere i hallen. Foran 11. periode var det kanskje igjen 1000 tilskuere på tribunene.

– Det er kjempestemning; egentlig helt sjukt. Men også veldig nervøst. Spillerne orker knapt holde seg på bena, sier Ola Stenberg - som ladet opp til kampen med servering av pølser hjemme hos seg 10 timer tidligere.

Den nå historiske kampen gikk til forlengning etter at de stod 1–1 ved ordinær tid. Erik De La Rose ga hjemmelaget ledelsen åtte minutter ut i midtperioden, men Henrik Knold utlignet for Sparta i tredje perioden.

– Går ikke an å beskrive



Etter kampens tiende periode fikk Aftonbladet en rask prat med Sparta-trener Lenny Eriksson.

– Det her er helt utrolig, altså. Det går ikke an å beskrive. Man må være her og oppleve det for å forstå hva som hender, sier treneren til den svenske avisen.

– Hva er status for spillerne?

– De er slitne som f***. Dessverre hadde vi bare med oss tre rekker i kveld, og det er vel ikke så bra timing. Men de kriger på, sier Eriksson.

Mats Trygg (40), som nå er kaptein for Lørenskog i NM-sluttspillet, var med på å sette europeisk rekord i en sluttspillkamp for Kölner Haie for ni år siden. Kampen varte i 168 minutter og 16 sekunder.

5526 var tilskuertallet ved kampstart klokken 18.00 på Hamar søndag. Omtrent halvparten hadde forlatt CC Amfi ni minutter over midnatt, da åttende periode - det vil si fjerde ekstra periode av 20 effektive spilleminutter - var over.

Totalt 160 effektive spilleminutter.

Men det var ikke over.

Det sto fortsatt 1-1 foran periode nummer elleve. Det vil si åttende ekstra periode.

Den forrige rekorden for spilleforlengelse i norsk ishockey ble satt 8. mars 2003. Da Vålerenga slo Trondheim 5-4 i NM-semifinalen. Det siste og avgjørende målet i spilleforlengelsen - såkalt sudden death - ble satt inn etter totalt 127 minutter og to sekunder.

Syv dager spillefri



Stavanger Oilers ble klar for NM-semifinalen allerede sist fredag - etter totalt 240 spilleminutter - og er gode nok til å vinne kongepokalen for sjette gang på rad.

Stavanger Oilers gjorde 21 mål i fire kamper mot Fredrikstad-klubben. Getligaens beste målpoengjegere i seriespillet, amerikanerene Mark van Guilder (5) og Dan Kissel (3), scoret åtte, alltid sluttspillsentrale Tommy Kristiansen fire.

SLITNE KARER: Det var en utslitt gjeng som forberedte seg på kampens 10. periode. Foto: Storhamar

I den siste kampen på bortebane fredag 10. mars reddet keeper Henrik Holm 32 av 34 skudd.

Et minus synes imidlertid foreløpig ikke i Stavanger-statistikken. Tommy Kristiansen & co. «påførte» seg en kampfri uke da de gjorde kort prosess med Stjernen. Semifinaleserien best av syv kamper starter lørdag 18. mars.

Hvile og restitusjon er selvsagt ikke å forakte. Men risikoen er høy for at at syv dager uten topp trykk i hode og kropp leder laget inn i treningsmodus. En uke med for mange hvileskjær kan brått og brutalt gi Stavanger en smell, mot en motstander propp full av fersk intensitet fra seks eller syv kvartfinalekamper.

Vålerenga-comeback?



De tre andre fortsatt pågående kvartfinaleseriene er alle nesten like jevne som maratonthrilleren på Hamar natt til mandag. Hvilke tre lag fra oppgjørene Lørenskog-Lillehammer, Storhamar-Sparta og Frisk-Vålerenga som tar følge med Stavanger til semifinalene, er fortsatt i det blå.

Lørenskog kunne ha gjort det på hjemmebane, men Lillehammer vant 3-2 og skaffet seg sjansen til å utlikne til 3-3 i kamper på hjemmebane tirsdag. Vålerenga er ute av kampen om kongepokalen med tap for Frisk «hjemme» i Furuset Forum tirsdag. Frisk scoret fem ganger i kamp fem - like mange ganger som i første kvartfinalekamp.

Etter 0-5 for ni dager siden trodde de fleste at Vålerenga var gått tom etter svakt spill etter jul i serien. Men trener Roy Johansens skadeskutte mannskap reiste seg kjapt mot formsterke Frisk. Spørsmålet er om de klarer det denne gangen, samt endelig å vinne en eventuell syvende og avgjørende kamp på bortebane torsdag.