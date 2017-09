Vålerenga Hockey: Arena-smellen koster 12 millioner

Vålerengas styreleder Tor Helge Eikeland karakteriserer det som en katastrofe at åpningen Nye Jordal Amfi nå blir forsinket med ett år. Underskuddet kan øke fra fire til åtte millioner med enda en sesong uten egen hjemmebane.

– Det vil få store økonomiske konsekvenser. Det er en KATASTROFE, med kjempestore bokstaver. Vi snakker om millionbeløp. Er vi flinke denne sesongen, vil vi få et underskudd på to millioner. Det mest realistiske er imidlertid en underdekning på fire millioner, sier styreleder i Vålerenga Ishockey AS, Tor Helge Eikeland.

Fire millioner i minus som følge av at klubbens elitelag i ishockeyens toppserie må spille sine hjemmekamper i Furuset Forum inneværende sesong 2017/18, var det dystre faktum før Oslo kommune tirsdag morgen i en pressemelding kunne fortelle at åpningen av Vålerengas nye hjemmearena – Nye Jordal Amfi – er utsatt med ett år.

Fra ishockeyens seriestart høsten 2018, til høsten 2019.

Bakgrunn: – Kompliserte grunnarbeider

20 mill. borte

Vålerenga Ishockeys daglige leder, Gunnar Thøgersen, sier at ett ekstra år med Furuset Forum som hjemmebane for elitelaget i Getligaen vil koste akseselskapets fire hovedaksjonærer, blant andre Thøgersen og Eikeland, åtte millioner til «med den spillerstallen vi har nå».

Ifølge Gunnar Thøgersen er lønnsbudsjettet til spillerne 4,7 millioner for sesongen 2017/18. Hvis klubben hadde kunnet flytte inn i Nye Jordal Amfi om ett snaut år, slik planen var til i dag, ville spillerbudsjettet anslagsvis økt med 50 til 60 prosent «uten cash fra eierne».

Han mener at elitelaget med Nye Jordal Amfi som hjemmearena fra sesongstart 2018 ville betydd 20 millioner i «ekstra» inntekter på grunn av tilskuerkapasiteten på drøyt 5000 og «nyhetenes interesse» for sportens nye storstue til 553 millioner på Oslo øst.

Han understreker at summene han presenterer overfor VG er løselige antagelser, rett og slett fordi han ennå ikke har hatt tid til å samle seg etter «sjokkbeskjeden». Men han er klar på at billettinntekter utgjør det største inntektstapet, med fire millioner per sesong.

Vålerenga publikumssnitt forrige sesong var 2187 i serien, inkludert kamper i Furuset Forum etter rivingen av Jordal Amfi i januar.

Sponsorsmell

Bakgrunn: Alt klart for siste runde i Jordal Amfi

Antall betalende tilskuere i Furuset Forum – Vålerengas midlertidige hjemmebane – har vært henholdsvis 200 mot Manglerud Star og 343 mot Frisk Asker, ifølge Thøgersen.

– Vi går med millionunderskudd i Furuset Forum den første sesongen, og vi er livredde når vi nå må spille enda en sesong der. Det ser veldig mørkt ut. Vi ser også konsekvensene når det gjelder rekrutteringen. Påmeldingene til ishockeyskolen er lavere enn før, sier styreleder Tor Helge Eikeland.

På spørsmål om sponsorer og forsinkelsen på ett år, svarer daglig leder Gunnar Thøgersen at flere sponsorer har en klausul i sin avtaler med klubben om at de ikke vil øke sitt bidrag – med en sesong til i Furuset Forum.

Husker du denne? Antall parkeringsplasser på Nye Jordal Amfi: 38!

Han gir et eksempel på forskjellen på «sponsornivået» i Furuset Forum sammenlignet med Nye Jordal Amfi: 100.000 mot 300.00 fra samme sponsor.

Null erstatning

– Vi gruer oss til neste uke når vi skal møte våre eksisterende sponsorer. Vi har jo sagt til dem at areaen skal stå klar til sesongen 2018/19. Dette blir to tøffe sesonger for oss, sier Gunnar Thøgersen.

Han sier at klubben har søkt Oslo kommune om økonomisk kompensasjon for å måtte spille sine hjemmekamper på bortebane under byggeperioden på Jordal. Vålerenga mottok ifølge Thøgersen avslag på denne søknaden en halv time før beskjeden om «forsinkelsen» av Nye Jordal Amfi ble kjent.

Leste du denne? Her er Hockey-Norges brakkebaroner

PS! Vålerengas elitelag trener i Ungdomshallen ved siden av byggeplassen for Nye Jordal Amfi. Daglig leder Gunnar Thøgersen karakteriserer fasilitetene som kummerlige.