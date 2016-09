Tror på ny gullkamp med Lørenskog

LØRENSKOG (VG) (Lørenskog - Storhamar 2-1 esf) Robin Dahlstrøm (28) sikret viktige Lørenskog-poeng for andre gang på tre dager. Matchvinneren tror romerikingene kan utfordre Oilers også denne sesongen.

I spill tre mot tre markerte dommerne for avventende utvisning mens Dahlstrøm satte fart, lurte vekk en motspiller og satte pucken i hjørnet.

Scoringen ble helt avgjørende da Lørenskog slo tilbake etter torsdagens tap på Jordal. Der sikret Dahlstrøm ett poeng med sin sene utlikning.

– Det er ikke så ofte jeg avgjør, så dette var gøy. Det har vært en fin start for meg så langt og bidratt til å sikre noen viktige poeng, sier Dahlstrøm til VG.

– Hvor gode er Lørenskog denne sesongen?

– Vi er nok litt tynnere enn i fjor, men slagkraftige nok til å holde oss i toppen. Oilers har ny trener, men mange av de samme spillerne og penger til å hente en liten hylle over de andre. Blir de for komfortable, skal vi ta dem. Jeg føler det kommer til å bli jevnere enn på mange år.

Scoret mot gamle kjente



Steffen Thoresen brukte under to minutter på å score mot gamleklubben i Lørenskog ishall. Hamar-gutten med en fortid i Storhamar ble spilt gjennom og satte pucken til høyre for Oskar Östlund.

– Det er alltid gøy å score mot Storhamar. Det kommer en del meldinger derfra. Men det er bare moro det. De er «hockeypønsje» og stiller opp. Uten Storhamar-fansen her i dag hadde det vært ganske stille, sier Thoresen til VG.

SCORET: Steffen Thoresen i en tidligere kamp for Lørenskog. Foto: , Frode Hansen

– De første 10-15 kampene må vi være med om vi skal være med i toppen. Etter det tror jeg serien blir delt. Det går an å slå Oilers. Jeg følte vi var nær i fjor. Å komme på første- eller andreplass er viktig om man vil til finalen. Det er der vi sikter. Vi sikter på toppen av tabellen selv om vi har et yngre lag enn før, sier sønnen til landslagssjef Petter Thoresen.

Traff stolpen



Gjestenes svenske målvakt spilte seg stort opp utover i kampen og fikk se Mikael Zettergren utlikne midtveis i andre periode. I spill fem mot fire plasserte han pucken helt oppe i krysset via stolpen.

Storhamar, uten skadde Christian Larrivée, Lars Løkken Østli og Petteri Nummelin, følte seg snytt for straffe midtveis i siste periode og hadde trolig en god sak da Martin Rønnild ble feid ned alene med Jeff Jakaitis.

Tre minutter før slutt fikk Alexander Reichenberg muligheten til å avgjøre for gjestene, men skjøt over fra kort hold. Med kun 20 sekunder igjen på uret var Lørenskog nær tre poeng, men Stefan Espelands suser ble styrt i stolpen.

PS! Kun 540 tilskuere så oppgjøret i Lørenskog ishall - mange av de fra Hamar. Det er 5000 færre enn Storhamar trakk i serieåpningen mot Vålerenga.

