Thoresen må også få det moro

Kommentar Patrick Thoresen (33) gjør til stor glede for Getliga-klubbene comeback i Storhamar etter 16 år i utlandet. Nå gjenstår å se om en av tidenes beste norske spillere er innforstått med hva han er kommet hjem til.

Patrick Thoresen debuterte i toppserien for Storhamar høsten 1999, før han hadde fylt 16 år og med pappa Petter Thoresen (55) som trener. Etter to sesonger i Hamar-klubben dro han til utlandet i 2001. Der har han vært siden, med i norsk sammenheng eventyrlig suksess som resultat.

Seks sesonger i Russland Patrick Thoresen Født: 7. november 1983 Meritter: Sluttspillmester for Salavat Juljajev (2011) og SKA St. Petersburg (2015) i KHL. Semifinale i NHL-sluttspillet for Philadelphia Flyers (2008). Nummer to i målpoengstatistikken i 2012-VM med syv mål og 11 målgivende pasninger på åtte kamper. Klubber: Storhamar (1999-2001), Moncton Wildcats og Baie Comeau-Drakkar i QMJHL (juniorligaen i Canada), Mörrum i Allsvenskan, Djurgården (SHL), Salzburg (Østerrike), Edmonton Oilers og Philadelphia Flyers (NHL), Wilkes-Barre/Scranton Penguins og Springfield Falcons (AHL), Lugano og Zürich (Sveits), Salavat Juljajev og SKA St. Petersburg (Russland). 2017/18: Storhamar, Getligaen i Norge

To ganger sluttspillmester i Russland, semifinale i NHL-sluttspillet for Philadelphia Flyers, suksess i Sveits-toppklubbene Lugano og Zürich. I tillegg slo han seg til stor overraskelse inn i startoppstillingen til Edmonton Oilers fra sesongstart 2006/07, etter et par sesonger i Djurgården - dit han kom fra Mörrum i daværende Allsvenskan på liganivå to i Sverige.

Nettopp det siste er typisk for Patrick Thoresen og hans nær enestående karriere. Med ukuelig vilje har han banet seg vei, selv om mulighetene - sett med «alle» andres øyne - har virket håpløse.

Hvem hadde trodd at en norsk ishockeyspiller noen gang skulle bli nest beste målpoengjeger i VM og bli valgt inn på mesterskapets All Star Team av det internasjonale pressekorpset?

Patrick Thoresen scoret syv mål og la åtte målgivende pasninger i løpet av åtte kamper i VM i Stockholm for fem år siden. Norge ble slått ut i kvartfinalen av Russland, som vant VM. Bare Russlands NHL-stjerne Jevgenji Malkin var foran Norges Thoresen i måljegertoppen, med 11 mål og åtte målgivende pasninger i løpet av 10 kamper.

Patrick Thoresen er med andre ord kjent som en internasjonal toppspiller; mer kjent internasjonalt enn i landet han kommer fra.

Hjemkomsten hans vil likevel gi et enormt løft for interessen rundt toppserien Getligaen. Storhamar er Norges mest publikumsvennlige lag i vinterhalvåret. Tilskuersnittet på hjemmebane i CC Amfi var 4513 i seriespillet og 5353 i NM-sluttspillet, som Hamar-klubben røk ut av i første runde denne sesongen.

Patrick Thoresen er - foruten hensynet til familien - kommet hjem for å lede Storhamar til det han er vant med, nemlig sportslig suksess. Det kan godt skje. Spørsmålet er om Patrick Thoresen vil slå seg til ro med det, eller om han benytter seg av en klausul i Storhamar-kontrakten - og drar ut igjen ved juletider.

Fordi norsk topphockey ikke er tilstrekkelig utfordrende for Patrick Thoresen, som etter alt å dømme er god nok til å spille på topp europeisk klubbnivå enda noen år.

Han kom på 10. plass i målpoengstatistikken i Sveits NLA sist sesong med 18 mål og 27 målgivende pasninger i løpet av 50 grunnseriekamper. I VM i Paris scoret han to mål og la en målgivende pasning da Norge slo vertsnasjonen 3-2 åpningskampen.

Vil han mentalt sett orke å holde den dampen oppe mot Kongsvinger, Manglerud Star og Lørenskog foran noen hundre tilskuere i «lagerhaller» i Getligaen, sammenliknet med oppgjør mot for eksempel SC Bern som har 16.399 tilskuere i hjemmesnitt?

I SKA St. Petersburg ble han tiljublet av 12.000 tilskuere, ZSC Lions Zürich hadde over 9.000 tilskuere i snitt hjemme i serien (10.348 i sluttspillet) da han spilte der sist sesong.

Er Patrick Thoresen egentlig for stor for ishockeysporten i Norge; vil hans nye hjemmebane bli for trang for ham?

Den tid, den sorg.

De neste seks månedene kan norske ishockeyfans glede seg over Patrick Thoresens comeback, og benytte anledningen til å sørge for at Thoresen synes det er gøy nok.