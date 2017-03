Svenske aviser intervjuet trenere og ledere mellom overtidsperiodene

(Storhamar – Sparta 2-1 etter 11 perioder) Nattens rekordkamp i den norske sluttspillserien får oppmerksomhet langt utover landegrensene.

I hockeygale Sverige slår avisene Expressen og Aftonbladet kampen stort opp i morgentimene mandag. Sistnevnte kaller kampen mellom Storhamar og Sarpsborg for «den norske thrilleren» og intervjuet Sparta-trener Lenny Eriksson mellom den sjette og syvende overtidsperioden.

Han kunne slå fast det de aller fleste så:

– Det her er helt utrolig, altså, sa han til avisen.

Expressens blogger Johan Svensson publiserte sin tekst om kampen like etter den var over i natt. Der hadde han gjort et lite intervju med Sparta Sarpsborgs sportssjef, Jonas Elofsson. Mellom periode 10 og 11 kunne Elofsson fortelle at tempoet i kampen lignet det man så på 60-tallet.

– Det er en parodi nå, uttalte Elofsson.

Verdensrekord



Det var i går kveld pucken ble droppet i femte sluttspillkamp mellom Storhamar og Sparta Sarpsborg i CC Amfi. Lite visste spillere, tilskuere, trenere og dommere at kampen skulle bli den lengste noen sinne. Kampen varte i 217 minutter og 14 sekunder før Joakim Jensen hadde fått nok og satte punktum.

Det ble spilt 11 perioder. Det tilsvarer tre ordinære kamper. Det er verdensrekord med god margin. Den gamle var på 176 minutter og 30 sekunder og ble spilt mellom Detroit og Montreal Maroons 24. mars 1936.

Viste resultat i Zucca-kamp



Dermed fikk også amerikanerne litt å snakke om over Atlanteren i natt norsk tid også.

For under kampen mellom Detroit Red Wings og New York Rangers – en kamp newyorkerne for øvrig vant 4-1 – valgte TV-produsenten å vise stillingen mellom nettopp Storhamar og Sarpsborg, mens de tok nærbilder av norske Mats Zuccarello.

Dette var i den niende perioden og kampen var ikke i nærheten av å være ferdigspilt.

En av verdens største nettportaler, Yahoo, skriver at «en sluttspillkamp i hockey satte en latterlig verdensrekord med åtte overtidsomganger».

– Hockeyhistorie ble skapt i Norge søndag kveld, skriver de.

PS: Storhamar leder nå kvartfinaleserien med 3-2 etter nattens seier. Sjette oppgjør kommer allerede i morgen, tirsdag, i Sarpsborg.