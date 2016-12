Storhamar-treneren: Det kommer til å smelle

(Storhamar-Stavanger 3-2 etter straffeslag) Storhamar-trener Sjur Robert Nilsen (49) er sikker på at det vil gå hardt for seg når han tirsdag tar med seg sitt Hamar-lag til hjembyen Sarpsborg for å møte like formsterke Sparta.

– Sparta Amfi kan by på en av de aller fineste rammene for ishockey, og de har et godt offensivt lag. Det kommer til å smelle. Det blir trøkk på tirsdag, sier Sjur Robert Nilsen til VG.

Norges assisterende landslagstrener er født i Sarpsborg og har spilt og vært trener for Østfold-klubbens ishockeylag en mannsalder. Foran denne sesongen kom han til Hamar for å overta som trener etter suksessrike Alexander Smirnov - etter en nedtur som trener for tradisjonsrike Leksand i Sverige.

LANDSLAGSASSISTENT: Sjur Robert Nilsen (t.h) feirer Norges 2-1 seier over Frankrike i september sammen med landslagssjef Petter Thoresen. Den innebærer at ishockeylandslaget er klar for OL 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

2 x seier over Oilers



Det startet med nedtur som sjef for forrige sesongs NM-semifinalist også.

Nå har det imidlertid snudd for Sjur Robert Nilsen og Storhamar, med tre seirer på rad, inkludert 3-2 over Get-ligaens suverene serieleder Stavanger søndag - en drøy måned etter at det snudde første gang med 5-1 over Stavanger på bortebane.

– Det blir sagt at når det ser som svartest ut, snur det. Etter seks-syv tap på rad, dro vi til DnB Arena (Stavanger) og vant 5-1, selv om det ikke var en 5-1-kamp.

– Denne gangen var det en kamp som inneholdt alt. De seks-syv første minuttene sto vi med luen i hånden, men i sum synes jeg vi fortjente bonuspoenget, sier Sjur Robert Nilsen.

Tøft sluttspill



Det sørget svenske Mikael Zettergren for da han satte sitt andre straffeslag bak Henrik Holm i Stavanger-målet, og Stavangers toppscorer Dan Kissel ikke lyktes med det samme mot Oskar Östlund.

Tirsdag er Sparta-Storhamar toppkampen i Get-ligaen.

De to er for øyeblikket, sammen med Lørenskog, seriens formlag. Per-Åge Skrøder (38) har gjort comeback for Sparta, som har scoret 10 mål i de to kampene landslagsveteranen har spilt, 5-2 over torsdag og 5-1 over Frisk Asker søndag.

– Det er deilig å vise overfor oss selv, og ikke minst Stavanger, at det vil bli et jevnt og tøft sluttspill, sier Sjur Robert Nilsen.

7 av 10 på bortebane



Trener Pål Gulbrandsen synes hans Stavanger-lag spilte en «svak» 2. periode på Hamar, men at de hadde «grei kontroll» med ledelse 2-1 før Mikael Zettergren utlignet drøyt tre minutter før ordinær spilletids slutt.

– Storhamar er mye mer samlet som lag nå (enn i starten av sesongen). Men det kunne ikke gå særlig dårligere for dem, for å si det slik, sier Pål Guldbrandsen.

– Det som skiller oss fra lagene litt bak oss på tabellen, er at vi er jevnere. Men vi må jobbe steinhardt der vi er i dag, og det gjør vi, tilføyer Gulbrandsen - som påpeker at Stavanger har spilt syv av sine 10 siste kamper på bortebane.

PS! Storhamar sliter med et knippe skadete spillere, blant andre hos den finske landslagsveteranen Petteri Nummelin (44).

Get-ligaen

Storhamar – Stavanger 3 - 2 e.str.

Frisk Asker – Sparta Sarp. 1 - 5





Stavanger 26 18 4 1 3 109 - 60 63

Lørenskog 25 15 2 1 7 87 - 52 50

Vålerenga 26 13 3 2 8 90 - 61 47

Lillehammer 25 10 6 0 9 80 - 69 42

Storhamar 25 10 3 3 9 77 - 62 39

Stjernen 25 11 1 4 9 77 - 83 39

Sparta Sarp. 25 11 0 4 10 76 - 56 37

Frisk Asker 25 8 1 5 11 66 - 77 31

--------------------------------------------

Mangl. Star 25 6 3 1 15 52 - 88 25

Kongsvinger 25 1 0 2 22 33 - 139 5

Åtte beste til kvartfinale. To siste til kvalifisering. Ved seier i forlengning eller på straffer gis det to poeng til vinneren og ett poeng til taperen.