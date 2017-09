Storhamar slo Vålerenga til slutt i seriepremieren

GJØVIK FJELLHALL (VG) (Vålerenga-Storhamar 3-4) Robin Dahlstrøm (29) ble matchvinner for Hamar-klubben da han scoret sitt andre mål tre minutter før slutt i en forrykende seriepremiere mot Getligaen-outsider Vålerenga.

– Det var litt min type kamp. Det er slik jeg jeg skal spille. Det er denne Robin jeg vil finne tilbake til. Det er godt med en ny start, sier Robin Dahlstrøm til VG i pressesonen utenfor Hamar-lagets garderobe inne i fjellet i OL-arenaen fra 1994.

Robin Dahlstrøm forlot Lørenskog til fordel for svenske AIK midtveis i forrige sesong. Oppholdet i Stockholm-klubben ble ikke all verdens til opptur. Han dro videre til danske Herning Blue Fox – og mistet landslagsplassen på veien.

– Jeg vil tilbake på landslaget denne sesongen. Det er det som er målet mitt, sier han – oppmerksom på at landslagssjef Petter Thoresen satt på tribunen i Gjøvik Fjellhall under seriepremieren.

Thoresen senior kunne også se at hans to sønner, Storhamars Steffen Thoresen og Patrick Thoresen, ikke fikk samme pangstart i åpningskampen.

Patrick Thoresen var da heller ikke sen om å rose rekken med Dahlstrøm, Christian Larrivée og Joakim Jensen for at de «steppet opp» da han selv ikke svarte til målpoeng-forventningene.

Vålerenga, Norges mestvinnende klubb, startet med hjemmekamp i seriepremieren i ishockeyens Getligaen. Fjellhallen på Gjøvik virket umiddelbart å være fylt til randen (5000 tilskuere) av bortelagets tilhengere fra Hamar-klubben Storhamar – inntil rundt 500 (?) tilreisende fra Oslo lot høre fra seg.

Storhamar er regnet som et topplag denne sesongen, mens Vålerenga tippes å ende midt på tabellen etter 45 serieomganger i slutten av februar.

Patrick Thoresens (33) hjemkomst – nær 16 år etter hans siste kamp for Storhamar – er en viktig årsak når det gjelder det første, tynn stall og økonomisk smalhans i påvente av nye hjemmearena gjelder for punkt to: Vålerenga som middelhavsfarer.

Thoresen i stolpen

Patrick Thoresen presenterte seg straks.

Anders Myrvold (42) – comeback etter seks år Getliga-fravær – måtte «ta ned» Thoresens rekkekamerat Hampus Gustafsson for å slippe å se pucken bak Vålerenga-keeper Steffen Søbergs mållinje.

Fem minutter senere var det ikke til å unngå. Storhamar-nykommer Robin Dahlstrøm sørget for sesongens første mål etter pasning fra Cristian Larrivée – fra rundvantet til Dahlstrøm på plass ved Vålerengas mål-gård.

Fire og et halvt minutt før første periodepause skjøt Patrick Thoresen pucken i stolpen fra rett foran nesen (igjen) på Søberg, som fikk kjørt seg – men fikk en slags pust i bakken da Thomas Olsen med ett var helt fri midt i banen i bortelagets forsvarssone.

Og utlignet med et håndleddskudd (med snert) opp i venstre kryss bak Storhamar-keeper Oskar Östlund. Etter 17 minutter var det jevnt, i et oppgjør som til da hadde vært ujevnt i Olsen & cos disfavør.

Fra 15 sekunder inn i midtperioden: Repriser!

Robin Dahlstrøm overtok pucken fra rekkekamerat Larrivée bak Vålerenga-målet, og sendte den til Joakim Jensen foran: 1-2.

Stående applaus

34 sekunder senere: Utligning til 2-2 ved Vålerenga-veteran Morten Ask (37). Deretter 2-3 ved Jensen i overtallsspill fem mot tre, etter målgivende pasninger fra Storhamars nye back Kodie Curran og Larrivée.

Og så ble det ståk og bråk; etterslengere, «skravling», 10 minutter utvisning på Anders Myrvold, høy intensitet, en litt for takling-ærgjerrig Larrivée, samt stående applaus fra Hamar-publikum ved 2. periodes utgang. Skuddstatistikk etter 40 effektive spilleminutter: 20-11 i Storhamars favør.

– Tenningsnivået er bra og trøkket deretter. Det er en fartsfylt match med mye utvisninger, så det blir mye rykk og napp, uttalte Vålerengas «Iron Man» Martin Laumann Ylvén til TV 2 i pausen.

– Vi må forsøke å utnytte power play (overtallsspill). Vi har fått sjansen flere ganger, men det er alt for dårlig. Vi gir bort de målene de får. Vi må eliminere de feilene, tilla han.

Utligning igjen

Siste periode startet ikke like spinnvill som den foregående. Det ville være å forlange litt for mye.

Robin Dahlstrøm var nær ved å gi Storhamar 4-2 da han skjøt pucken i stolpen bak Steffen Søberg, og Joakim Jensen kunne – som det heter – ha scoret sitt tredje. Men så utlignet Vålerenga for tredje gang, ved «slitvargen» Filip Gunnarsson, etter målgivende pasning fra backen Andreas Øksnes – som et øyeblikk tidligere burde ha utlignet.

Ni minutter igjen av ordinær tid. Kampbildet lignet ikke det da Storhamar slo Vålerenga 5-0 i sesongens første treningskamp i august. Bortelagets Christian Bull skjøt fra backposisjon og traff høyre stolpe bak Steffen Søberg.

Før Robin Dahlstrøm – fortjent nok – avgjorde den heidundrende åpningskampen tre minutter og ett sekund før ordinær spilletids slutt.