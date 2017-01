Stjernen-smell før folkefesten

(Sparta-Stjernen 1-5) Stjernen fra nabobyen senket hjemmelaget fra Sarpsborg med fire scoringer i løpet av drøyt 10 minutter i første periode - et par uker før den annonserte folkefesten mellom erkerivalene på Fredrikstad Stadion.

– Det er ikke kult å bli buet ut i egen hall, sa Sparta-kaptein Niklas Roest etter 2. periode i Sparta Amfi.

Da lå Sparta under med 1-5 etter Stjernen-mål av tidligere Sparta-spiller David Hallström og redusering av Håkon Løken Pedersen 50 sekunder før midtperiodens slutt.

– Enda dummere



– Vi er alt for svake i duellspillet; nei, egentlig alt du kan ramse opp. Det blir halvdesperat, vi går en og en. Da ser det enda dummere ut, tilføyde en meget selvkritisk Niklas Roest i pauseintervjuet på TV 2.

Med tanke på «Winter Classic 2017» på Fredrikstad stadion 21. januar kan ikke det ha vært musikk i hjemmefansens ører. Det er ifølge arrangøren solgt 8000 til 9000 billetter til historiens første Getliga-kamp utendørs - mellom Stjernen og Sparta - på Fredrikstad Stadion lørdag om 18 dager.

Optimistene håper det kan bli fullsatt. Det vil si 12.000 tilskuere.

Sparta hadde vunnet tre av sine fem siste kamper foran oppgjøret mot Stjernen, blant annet 3-2 over serieleder Stavanger på bortebane sist onsdag og 3-2 over Storhamar 6. desember. Hvis det hadde gitt trener Lenny Erikssons mannskap selvtillit, kom det ikke til syne i Sarpsborg tirsdag kveld.

Ekspert-Hoff: Rett i strupen



Stjernen, som kom til kamp med to tap for sesongens overraskelseslag Manglerud Star, vant skuddstatistikken 21-6 i første periode og Sparta røk på sitt tredje hjemmetap for Fredrikstad-laget denne sesongen.

– Stjernen har kjørt over Sparta, uttalte TV 2s ekspertkommentator Geir Hoff allerede etter 20 minutter.

Etter 60 effektive spilleminutter konkluderte den tidligere landslagsspilleren med at Stjernen gikk rett i strupen på Sparta, og «her har» Stjernen vært et nummer for stor for Sparta.

David Hallström scoret Stjernens første, fjerde og femte mål på sin gamle hjemmebane. Han hadde scoret to på 29 kamper før tirsdagens 30. seriekamp, og han var i motsetning til Roest & co høyt oppe etter å ha påført en smell.

Noe nær en knockout.

– Nå føles det veldig bra. Helt plutselig gikk det litt lett, sier Hallström i et intervju med hockeyrettighetshaver TV 2.

– En gang i livet



På spørsmål om nå Stjernen kan se oppover tabellen, svarer svensken forhåpentligvis - med forbehold om at de har «et par tøffe» kamper på hjemmebane Stjernehallen før Winter Classic-oppgjøret på Fredrikstad Stadion.

– Vinner vi dem, så..., sier han med tanke på Lillehammer og Storhamar hjemme - og kanskje Stavanger borte 14. januar og Kongsvinger hjemme fire dager før uteisen og et revansjelystent (?) Sparta venter under åpen himmel.

– Det er bare noe man får oppleve en gang i sitt liv, sier han om Winter Classic-kampen.

PS! Sparta ligger på 6. plass og Stjernen på 8. plass med 15 kamper igjen å spille av Getligaens seriespill.

Sparta Sarpsborg – Stjernen 1-5 (0-4, 1-1, 0-0)

1. periode: 0-1 (8.45) Daniel Hallström (Mikael Resberg Mikalsen), 0-2 (10.13) Peter Wennerström (Viktor Backman, Adrian Saxrud Danielsen), 0-3 (19.13) Niklas Bröms, 0-4 (19.41) Hallström (Karel Slavata, Bröms)

2. periode: 0-5 (37.24) Hallström (Bröms), 1-5 (39.10) Håkon Løken Pedersen (Daniel Öhrn).

3. periode: Ingen.

Dommer: Roy Stian Hansen, Storhamar, Robert Hallin, Jordal.

Utvisninger: Sparta Sarpsborg 6 x 2 min., Stjernen 5 x 2 min.

