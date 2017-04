Stavanger vant første hockeyfinale

(Stavanger Oilers-Frisk 4-3 etter spilleforlengelse) Dan Kissel ble matchvinner for Stavanger bare 39 sekunder inn i spilleforlengelsen da han så så si rett fra utvisningsboksen plasserte pucken bak Frisks reservekeeper Kenneth Helgesson.

Dremed leder regjerende mester Stavanger Oilers 1-0 i kamper i best av syv kamper serien i NM-finalen i ishockey. Dan Kissel & co må vinne tre kamper til for å ta sin sjette NM-tittel på rad, mens Frisk helst bør vinne neste kamp på hjemmebane i Asker mandag.

7 finalekamper på 13 dager NM-finalene i ishockey spilles best av syv kamper (Stavanger har som seriemester hjemmebanefordel): 1. april: Stavanger-Frisk 4-3 etter spilleforlengelse, 3. april: Frisk-Stavanger, 5. april: Stavanger-Frisk, 7. april: Frisk-Stavanger, 9. april: Stavanger-Frisk, 11. april: Frisk-Stavanger, 13. april: Stavanger-Frisk Frisk Asker er blitt norgesmester tre ganger (1975, 1979 og 2002) Stavanger Oilers er blitt norgesmester seks ganger (2010, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016)

Fredrik Lystad Jacobsen (27) sørget for ledelse til gjestene da han presset seg forbi Stavanger-backen Spencer Humphries og nærmest tvang pucken inn under Henrik Holm - og over målstreken bak Stavanger-keeperen.

NM-finalens første mål kom etter drøyt 15 minutter av første periode i Dnb Arena. Da hadde imidlertid Frisk-unggutten Magnus Geheb (18) skutt pucken i Holms venstre stolpe. Det var med andre ord ikke urettferdig at trener Sune Bergmans «underdog» kunne gå til første pause med 1-0.

Men etter den begynte Stavanger å gnage seg til et overtak på isen.

Spencer Humphries reduserte, før måltjuven Mark Van Guilder utliknet to minutter senere. 2-2 målet var diskutabelt, i alle fall sett med Frisk-trener Sune Bergmans øyne. Han veivet med armene og ba om time out før droppen som amerikanske Van Guilder sjansen til å trykke pucken inn bak Nicklas Dahlberg.

Mot slutten av midtperioden trykket aggressive, og veldig gode, Spencer Humphries Dahlberg bokstavelig talt inn i Frisk-målet. Etter en skikkelig dytt fra Dahlbergs lagkamerat Anders Bastiansen. Frisk-keeperens kne måtte tåle hele Humphries og egen tyngde; det gjorde det ikke.

2. keeper Kenneth Helgesson (24) kom inn som Dahlbergs erstatter da han måtte forlate isen. Frisks Petter Kristiansen pådro seg 10 minutter for usportslig opptreden i kjølvannet av bataljen som førte til keeperbyttet.

Spørsmålet var i hvilken grad dette skulle påvirke Frisk i negativ forstand. Svaret lot umiddelbart til å være «stor». Kenneth Helgesson surret det til for seg selv og Frisk, til fordel for Stavangers Tommy Kristiansen, med en gang. Kristiansen kunne ha gitt hjemmelaget ledelsen for første gang, men «åpent mål» var ikke tilstrekkelig åpent.

Det var det da Eric Nystrom (34) ble spilt frem av Mark Van Guilder på elegant vis. Men Stavanger-publikum (4130) skulle ikke få anledning til å glede seg lenge over oppvisningen.

Nick Pageau (29) ble satt ut av spill før han fikk spilt en eneste kamp for Frisk da han kom til klubben sist høst. Nå var han tilbake etter at benbruddet endelig var leget.

Og for et comeback.

Plutselig alene med pucken foran Henrik Holm i Stavangers mål, sveipet han pucken lekende lett opp i nettaket - etter målgivende pasning fra 18 år gamle Magnus Geheb - 37 sekunder etter at amerikanske Nystrom hadde gitt Stavanger ledelsen for første gang.

– Det var veldig fint å kunne komme inn og bidra på den måten. Det er ikke ideelt å komme inn på dette tidspunktet. Men 3-3 i en tett kamp på borrtebane foran spilleforlengelsen; det kan ikke bli bedre for vår del, uttalte Nick Pageau i TV 2s finalesending foran «ekstraomgangen».

Det kunne det, sett i etterpåklokskapens lys. Dan Kissel måtte sette seg i utvisningsboksen etter å ha valset over Frisk-keeper Kenneth Helgesson mot slutten av siste ordinære periode.

27 sekunder inn i spilleforlengelsen styrtet Kissel ut på isen fra utvisningsboksen. 12 sekunder senere var han matchvinner. Etter pasning fra landsmann Eric Nystrom plasserte amerikaneren pucken kraftfullt bak Helgesson i Frisk-målet - og ble matchvinner.