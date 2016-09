Stavanger økte forspranget uten å spille

Serieleder Stavanger økte forspranget sitt uten å spille. Alle de nærmeste utfordrerne tapte nemlig sine kamper torsdag. Laget leder med seks poeng til Stjernen.

Samtlige kamper i den sjette runden av eliteserien i ishockey endte med borteseire. Torsdagens storkamp var mellom Frisk Asker og Sparta Sarpsborg, og det var gjestene som tok sin annen strake seier med 5-1.

Manglerud Star har vært en lei motstander for de fleste selv om seirene ikke har vært mange. Torsdag vant David Livingstones menn 3-2 borte mot Lørenskog.

Slik spilles den neste serierunden: Lørenskog – Lillehammer, Sparta Sarp. – Storhamar, Stavanger – Kongsvinger og Stjernen – Vålerenga. Søndag: Manglerud Star – Frisk Asker.

På Jordal Amfi var det Lillehammer som var friskest og ledet 3-0 mot Vålerenga etter to perioder. Hjemmelaget reduserte to ganger, mens avgjørelsen kom i tomt bur. Det endte med 4-2 til gjestene.

Stjernen slet lenge med å finne nettmaskene mot bunnlaget Kongsvinger, men ledet 2-0 før vertene reduserte like før midtperioden var over.

I siste periode scoret gjestene tre mål og hjemmelaget ingen.

Sparta på gang

I Asker sendte Torstein Nordrum Frisk i ledelsen, men Spartas Patrick Eriksson utlignet relativt kjapt. I midtperioden gjorde Eirik Børresen og Daniel Öhrn hvert sitt mål. I tredje periode herjet Håkon Stormli og Børresen med gjestene og scoret hvert sitt mål.

I Kongsvinger scoret Philip Rondahl, Markus Karlsson, Dan-Fredrik Nygård, Nicholas Jones og Joakim Hjelm målene for Stjernen, mens Timo Kuuhuvainen sto for vertenes trøstemål.

Johan Skiöld har herjet med motstanderne og sendte MS i ledelsen i Lørenskog Ishall. Olai Sveine Johannessen utlignet i 1. periode.

I midtperioden scoret Fredrik Jørgensen og Kjetil Martinsen for MS. I tredje periode reduserte Steffen Thoresen, men nærmere kom ikke Lørenskog poeng.

VIF våknet for sent

På Jordal Amfi var det altså Lillehammer for alle pengene i de to første periodene. Joackim Eidsæther gjorde 1-0 i 1. periode, mens Fredrik Dahl og Jacob Noer sto for midtperiodens mål.

Vålerenga og Tobias Lindström reduserte to ganger, men våknet for sent. Avgjørelsen kom fra Stephan Vigier i åpent mål.