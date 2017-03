Sparta-spillernes tunge hjemtur: – Jeg føler nesten ikke beina

SARPSBORG/OSLO (VG) (Storhamar–Sparta 2–1 etter 11 perioder) For Sparta-spillerne innebar turen til Hamar ikke bare en rekordlang kamp. De måtte hjem til Østfold i natt også.

Den femte sluttspillkampen mellom de to lagene var ikke over før rundt 02.30 i natt. Da hadde guttene på isen vartet opp med den lengste hockeykampen noensinne. De spilte 217 minutter og 14 sekunder. Den gamle rekorden fra 1936 ble slått med god margin.

VG fikk være med i bussen hjem til Sarpsborg. Den var ikke fremme før 06.15 i dag morges. Spillerne lå enten og sov rett opp og ned i setene sine eller la seg på langs over to seter.

De var helt utslitte.

– De er tunge. Jeg føler de nesten ikke, sier Sparta-spiller Andreas Klavestad til VG om hvordan «beina føles» etter et døgn helt utenom det vanlige.

Bakgrunn: Verdensrekord i natt – Storhamar vant etter åtte timer og 32 minutter

Han klarer ikke helt å tenke på at den sjette kampen mellom de to lagene som kommer allerede i morgen, tirsdag. Sparta Sarpsborg ligger nå under 3–2 i kamper.

– Nå er det bare å komme seg hjem, hvile, spise og slappe av. Så får vi bare bite tennene sammen og kjøre på, sier Klavestad.

– Er det surt å tape?

– Selvfølgelig er det det. Til slutt ble det en veldig spesiell kamp som vi gjerne ville vinne. Vi får ta det de to neste kampene, sier han.

Saken fortsetter under videoen, der Storhamar feirer seieren i nattens kamp.

Håper spillerne slipper jobb



Daglig leder i klubben, Daniel Björnberg, sier at flere av spillerne kommer inn til hallen for litt mat på ettermiddagen mandag. Han håper alle spillerne – et stort flertall av dem – slipper å dra på jobb i dag.

– Jeg kan ikke tenke meg at de drar dit, sier han.

Enkelte av spillerne går på skole ved siden av ishockeyen. Rundt 13-14 spillere rekker til vanlig morgen- og ettermiddagstreninger, og har en jobb som gjør at det går an.

Les også: Dette skriver hockeygale Sverige om rekordkampen

Saken fortsetter under buss-intervjuet av Sparta-treneren.

– Tar på



En som har hatt det hektisk uavhengig av både skole og jobb er Sparta-spiller Christoffer Karlsen. Han spilte kamp mot Storhamar fredag, U20-kamp for klubben på lørdag og reiste til Hamar igjen søndag. Det ble med andre ord en hektisk helg for den 19 år gamle løperen.

– Det begynner å ta på nå, selv om det går ganske greit. Det er morsomme kamper og energien er alltid oppe uansett. Det skal ikke stå på det, sier Karlsen–likevel litt medtatt når han snakker med VG.

Han sier kroppen var «fresh» tidligere i dag, men mener han ikke ble sliten i den sjette, syvende og åttende perioden. Det var bare hjernen som «stoppet å fokusere av og til», forteller Karlsen.

Kommenterte kampen: –En helt surrealistisk opplevelse

Spiste alt de kom over



Trener Lenny Eriksson mener laget hans spilte helt i grenseland av hva som var forsvarlig fysisk.

– Samtidig kan man ikke avbryte en kamp. Det har vel ikke skjedd før heller. Men et sted i grenseland havner man i hvert fall. Vi får være glad for at vi klarte oss og ikke fikk noen skader. Så får vi håpe vi innhenter oss på et drøyt døgn i hvert fall.

Han kan fortelle at det var slutt på alt som kunne spises inne i CC Amfi i går. Maten de skulle ha etter kampen ble spist opp lenge før.

– Så lenge det var vann så hadde vi i hvert fall væske. Vi ble servert sjokoladekake i boksen i den åttende eller niende perioden. Men alt som kunne spises prøvde vi å stappe i oss, sier svensken.