Slik kan Frisk slå Stavanger

Kommentar Stavanger Oilers kan komme til å måtte se langt etter NM-gull nummer seks på rad. Her er syv grunner til at Asker-laget Frisk kan rappe kongepokalen i NM-sluttspillets finale.

Stavanger Oilers vant seriespillet i Getligaen. Frisk kom på 4. plass etter 45 kamper, 22 poeng bak den regjerende dobbeltmesteren.

Stavanger har tilsynelatende friksjonsfritt tatt seg til NM-finalen etter å ha feid Østfold-lagene Stjernen og Sparta med isen i kvart og semifinalene. 4-0 og 4-0 i antall kampseirer i best av syv seriene.

Bakgrunn før sluttspillet startet (VG+): Dette laget blir mester

7 finalekamper på 13 dager NM-finalene i ishockey spilles best av syv kamper (Stavanger har som seriemester hjemmebanefordel): 1. april: Stavanger-Frisk, 3. april: Frisk-Stavanger, 5. april: Stavanger-Frisk, 7. april: Frisk-Stavanger, 9. april: Stavanger-Frisk, 11. april: Frisk-Stavanger, 13. april: Stavanger-Frisk Frisk Asker er blitt norgesmester tre ganger (1975, 1979 og 2002) Stavanger Oilers er blitt norgesmester seks ganger (2010, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016)

Frisk trengte seks kamper for å slå ut Vålerenga i kvartfinalen og fem for sette Lillehammer på plass i semifinalen. Historisk sett har Frisk ikke hatt noe særlig de skulle ha sagt i NM-sluttspillkamper mot Stavanger, og er i NM-finalen for første gang på ni år.

Men det er nettopp det; historie.

Jevnt i serien



Selv om Frisk-trener Sune Bergman bedyrer at laget hans er underdog og Stavanger med alle eksperttips i ryggen er klar favoritt, er det ikke så vanskelig å finne gode grunner for en «finalesensasjon»:

VG Live Følg første kamp fra klokken 18.00 her

1) Frisk vant bare én av fem kamper over Stavanger i seriespillet. Den endte til gjengjeld med 5-1 i januar i Stavangers DnB Arena, der finaleserien best av syv kamper starter lørdag. Stavanger vant 5-2 på hjemmebane i oktober. De tre andre oppgjørene har gått til spilleforlengelse (med Stavanger-seier).

Konklusjon: Frisk vet at de kan slå Stavanger fire ganger på syv forsøk.

Leste du denne? Bastiansen sendte Frisk til NM-finalen: Vi skal slå nedenfra

2) Stavanger Oilers spillertropp har en bredde ingen motstandere kan matche. Bortsett fra Frisk: Keeper Nicklas Dahlberg er litt bedre enn Stavangers Henrik Holm. På backsiden er Stavanger mer enn litt bedre enn Frisk, som likevel er solid besatt: Henrik Ødegaard, Jimmy Andersson, Christian Kåsastul - og Nick Pageau er friskmeldt til første finalekamp.

Stavangers matchvinnere er mange - Mark Van Guilder, Dan Kissel, Tommy Kristiansen, Eirik Salsten - men Frisk har like mange: Ryan Hayes, Vinny Saponari, Anders Bastiansen, Petter Kristiansen.

Konklusjon: Frisk har nødvendig bredde, rutine og «ekspertise».

Kompis-duell



3) Frisk-trener Sune Bergman (64) er en kynisk luring, Stavanger-trener Pål Gulbrandsen (39) hadde gullmester Petter Thoresen (55) som læremester - men har mestret rollen som sjef.

Konklusjon: Fordel Frisk når det gjelder coaching

4) Frisk har vært desidert best i overtallsspill i sluttspillet. Stavanger har ikke vært like effektive med motstanderspillere i utvisningsboksen.

Konklusjon: Frisk er best i situasjonene der kamper ofte avgjøres.

Leste du denne? Oilers' amerikaner: Ramler bare de er nær ham

FRISK HÆRFØRER: Anders Bastiansen ble kåret til sluttspillets MVP da han spilte for svenske Färjestad. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

5) Stavangers Christian Dahl-Andersen (36) og Frisks Anders Bastiansen (36) spilte sammen i Asker-klubben for en halv mannsalder siden. CDA vil gjerne avslutte karrieren med sitt NM-gull nummer åtte, mens «Basse» gjerne vil hindre ham.

Konklusjon: Bastiansen er god nok til å avgjøre finalekamper på egen hånd, Dahl-Andersen var det.

6) Stavanger har hjemmebanefordel: Kamp 1, 3, 5 og 7 i DnB Arena, med 4200 seiersvante fans i ryggen. Frisk må klare seg med ikke like fryktinngytende Askerhallen.

Konklusjon: Stavanger kan la seg friste til å bli for fancy på hjemmebane, noe som vil passe Frisk-spillestilen veldig godt. Ikke minst keeper Dahlberg.

Frisk 13. april



Bakgrunn (VG+): Slik ender Getligaen

7) Frisk starter finaleserien skjerpet og med skadefritt mannskap fra 11 passe anstrengende oppgjør i kvart og semifinalene, mens Stavanger må være forberedt på en mer hissig og bedre motstander enn de er blitt vant med etter bare åtte kamper i to foregående runder.

Konklusjon: «Alle» mener at Stavanger er gode nok for en reprise av forrige sesong: 4-2 i kampseirer og «byttå» nummer seks på rad etter å ha vunnet i finalekamp seks på bortebane 11. april. Men Frisk er sterke og utholdende nok til å avgjøre i kamp syv på bortebane 13. april.