Skrøder-comeback ga Sparta-fest

(Sparta - Lørenskog 5-2) Per-Åge Skrøder (38) kunne ikke fått et bedre Sparta-comeback – 19 år etter at han siste gang spilte for moderklubben fra Sarpsborg.

– Jeg tror det er en energi-boost for Sparta, sa Lørenskog-veteran Mats Trygg (40) – midlertidig ute av spill og på plass i TV 2s hockeystudio under kampen.

Per-Åge Skrøder spilte 36 kamper for Sparta i den norske toppserien i ishockey sesongen 1997/98. Han scoret 19 mål og la 15 målgivende pasninger. Siden har han spilt 18 sesonger for svenske topplag.

MÅLPOENG 500: Henrik Malmström er klar for å ta imot gratulasjon fra Per-Åge Skrøder (draktnummer 10) etter å ha scoret kampens første mål – og gjort sitt 500. målpoeng. Foto: , Dagfinn Heidenberg

Tidenes beste



Måltyven er tidenes mestscorende utenlandske spiller i den svenske toppserien. Etter 10 sesonger for Modo, la han opp etter forrige sesong – før han gjorde comeback for Örnsköldsvik HF på nivå tre i høst.

Leste du denne (VG+): De har spilt 52 år for Norge

For noen dager siden undertegnet han en korttidskontrakt med det norske Get-ligalaget Sparta, som har hatt en rufsete start på sesongen. Forventningene til Per-Åge Skrøders comeback var derfor høye foran møtet med Lørenskog, som hadde vunnet 11 kamper på rad – Sparta hadde tapt tre av sine fire siste – før oppgjøret i Sparta Amfi torsdag kveld.

Bakgrunn: 12 seirer ville betydd klubbrekord

Forventningene ble innfridd så å si umiddelbart. Allerede etter 27 sekunder gjorde Henrik Malmström 1–0 for hjemmelaget.

Svenskens 500 målpoeng for klubben, ifølge Spartas liveoppdatering.

Dahlstrøm: Ikke håp



Den 38 år gamle veteranen spilte i Spartas 1. rekke fra kampstart, i rekke med 38 år gamle Skrøder og den 15 år yngre landsmannen Daniel Öhrn (23) – som sto for målgivende pasning til Malmström.

VGs hockeytips foran sesongen (VG+): Lørenskog ranket som nummer tre, Sparta nummer ...

28 sekunder før første periodes slutt la Norges VM-spiller Niklas Roest på til 3-0, på straffeslag etter å ha blitt stoppet på ulovlig vis alene mot Lørenskog-keeper Jeff Jakaitis. Tre ble til fire i begynnelsen av midtperioden, 4–0 ved Patrick Eriksson etter målgivende pasning fra Malmström.

– Det er ikke håp for Lørenskog. Kvaliteten er ikke til stede. Dette kommer ikke til å snu, kommenterte Ole Eskild Dahlstrøm fra TV 2s hockeystudio noen minutter inn i tredje ordinære periode.

Oilers-seier i spilleforlengelse



Like etter reduserte Darcy Zajac (30) for gjestene. Det var kanadierens første mål for Lørenskog etter overgangen fra Coventry Blaze nylig.

Mats Trygg antydet fra TV 2-studio at det kunne skje et under, men med 5–1 – Patrick Eriksson igjen – måtte han konstatere «der gikk lufta ut» med tanke på Lørenskog og gjenstående 12 minutter.

PS! Lillehammer ledet 1–0 til det gjensto syv minutter av ordinær spilletid i Kristins Hall på hjemmebane. Bunnlaget Kongsvinger utlignet (Valter Rönning) og tok ledelsen 2–1 (Preben Birkeflot) da det gjensto fire minutter – før Lillehammer utlignet halvannet minutt før slutt i overtallsspill ved Troy Rutkowski. David Morley sørget for to Lillehammer-poeng med 47 sekunder igjen av spilleforlengelsen.

Get-ligaen i ishockey torsdag:

Stjernen-Stavanger Oilers 2–3 (spilleforlengelse, Mark Van Guilder matchvinner)

Storhamar-Frisk Asker 3–2 (spilleforlengelse, Lars Løkken Østli matchvinner)

Manglerud Star-Vålerenga 2–4

Lillehammer-Kongsvinger 3–2 (spilleforlengelse, matchvinner David Morley)

Sparta-Lørenskog 5–2