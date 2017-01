– Skandale om nye Jordal forsinkes

Høyre ber idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (A) om å rydde opp i kaoset som er skapt rundt Jordal Amfi.

Gruppeleder for Høyres bystyregruppe i Oslo og komitéleder for samferdsel og miljø, Eirik Lae Solberg, reagerer etter at VG tidligere i dag skrev at det er full kaos rundt rivingen av Jordal Amfi.

Lae Solberg krever at idrettsbyråden rydder opp - og det raskt.

– Dette begynner å bli pinlig for Oslo kommune. Vi snakker om en av Norges største ishockeyklubber som noen dager før Jordal Amfi skal stenges, ikke vet hvor de skal spille neste hjemmekamp. Det er helt uakseptabelt, sier Lae Solberg.

KRITISK: Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Han liker dårlig at «manglende beslutningsevne i byrådet» kan føre til at rivingen av Jordal Amfi blir utsatt og at arbeidene med den nye arenaen kan bli forsinket. Dermed er det ikke sikkert at lørdagens kamp på den gamle OL-arenaen blir den siste for VIF Hockey.

– Viktigst med en løsning



– En forsinkelse vil være en skandale. Oslo kommune har hatt mange muligheter til å avklare hvor Vålerenga skal spille kampene sine. Til tross for gjentatte henvendelser fra både Furuset og VIF har man ikke klart å ta en avgjørelse. VIF bør få spille i Furuset Forum slik VIF har forventet, og som har vært planen hele tiden.

– Men hva med henvendelsen fra Manglerud Star Elite som vil ha de juridiske spørsmålene ved å investere i en privat ishall fremfor en kommunalt eid?

– Det viktigste er at man fatter en beslutning. Og det må være det viktigste for Manglerud Star Elite også om man skal spille på deres stadion. Det er ingen politiske grunner til å la være å benytte en privateid hall. Det viktigste er en god løsning for VIF og VIF-fansen og da er det underordnet om hallen er privat eid eller i kommunens eie. Alle bør være tjent med at vi får en avklaring og at ikke arbeidet med «Nye Jordal» forsinkes og VIF må leve i uvisshet, fastslår Eirik Lae Solberg.

Krever redegjørelse



Han kommer til å be idrettsbyråd Rina Mariann Hansen om å redegjøre for situasjonen i neste møte i samferdsel- og miljøkomiteen som er 16. januar.

VG har ikke kommet i kontakt med Rina Mariann Hansen som er byråd for kultur, idrett og frivillighet. På sin Facebook-side skrev hun forleden at hun «håper VIF får spille på Furuset».

- I går hadde jeg en gjennomgang med Bymiljøetaten av juridiske sider ved avtale med Furuset. Vi har nå ryddet noen hindre av veien. Og i dag har jeg hatt møte med Vålerenga Hockey, Furuset Idrettsforening og Bymiljøetaten. Furuset og etaten setter seg nå ned for å prøve å få på plass en avtale. Jeg håper de får dette i land sånn at VIF kan spille kampene på Furuset.