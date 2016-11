Sjekk Lørenskogs vanvittige snuoperasjon

Lørenskog startet sesongen på verst tenkelig vis. Etter å ha reist seg mesterlig kan de med seier over Sparta sette ny klubbrekord.

I fjor fulgte de Stavanger Oilers til døra i sluttspillfinalene, og de fikk debuten i Champions Hockey League i sommer. Da serien startet i høst var de helt i bånn. Laget hang ikke sammen, og de tapte fem strake kamper. Det var uvant kost for en klubb som har vært vant til å kjempe om medaljeplass i flere sesonger.



Så snudde alt. Lørdagens 2-0-seier over Frisk/Asker var Lørenskogs ellevte triumf på rad. Seier i kveld blir ny



– Vi måtte gå i oss selv å innse at det var langt opp til toppen. Vi satte oss kortsiktige mål. Tok tak i enkeltkampene, og rettet på det vi kunne. Vi begynte å takle mer enn andre, blokkerte flere skudd enn de andre. Gjorde arbeidsoppgavene våre, sier Lørenskogs trener Kenneth Larsen.



Endringen i situasjonen siden Oktober er svært stor.

SOM VENTET: TV 2s hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm tilstede på pressetreff til GET-ligaen 2016-2017. Der tippet han Lørenskog som nummer 2, og forventet at de skulle starte klatringen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Vi hadde en tøff start, tapte fem på rad og følte vi fikk null uttelling. Når målet er å slå Stavanger så de ikke vinner hvert år så er det kjedelig. Vi vil jo ikke at serien skal være avgjort i September, som vi følte det som i år. Nå er det ti poeng, langt, men mulig.



– Lørenskog kommer til å utfordre Stavanger hele veien. Har nå 13 kamper på seg til de møtes i DNB Arena 28. Januar. Er de nærmere da, så kan det skje ting.



Det spår TV 2s hockeyekspert Ole Eskild Dahstrøm, som ventet lenge på at Lørenskog skulle våkne.



– Akkurat nå er de formlaget. Og det er bra for ligaen. For de beste lagene må ligge i toppen.

Kritikken haglet

Den elendige starten på sesongen gjorde at lagets utenlandske spillere fikk så hatten passet av både eksperter og supportere.

Lagets storsignering i sommer, veteranen Jason Krog med over 200 NHL-kamper, i tillegg til erfaring fra svensk og russisk eliteserie, leverte ikke som forventet. Nå har han funnet scoringsformen, og er blant de beste poengplukkerne i GET-ligaen.



– Krog har vært jevnt i prestasjonene han. Men nå scores det på pasningene hans, og han har flyten. Han har vært proff hele veien og gjort en jobb for laget, sier Larsen.



– Det kan fort være det motsatte, kontrer Dahlstrøm.

– Vi satt vel i HockeyXtra (TV 2-program, red.anm) og «saga» han. Ligaen er ikke så svak at det bare er å komme her å dominere. Han har vel skjønt det, og nå har han masse poeng.

FÅTT SKIKK PÅ GUTTENE: Lørenskog-trener Kenneth Larsen diskuterer med dommeren i en kamp mot erkerival VIF. Mot sine egne var han positiv og tålmodig da det stormet som verst. Foto: Jostein Magnussen , VG

Går mot tidenes sluttspill

Selv om Stavanger Oilers leder klart, har årets seriespill av flere blitt karakterisert som det jevneste på lenge. Kun elleve poeng skiller fra tredje- til åttendeplass.



– Det er ekstremt nå. Hver kamp er intens. Slapper du av så stikker Oilers i fra, også får vi press fra de andre lagene rundt oss, beskriver Larsen.



Ole Eskild Dahlstrøm tror det vil vare sesongen gjennom.



Hvor tett blir sluttspillet?



– Det mest spennende «noen gang» vil jeg nesten si, altså. Det blir heftig med så mange lag som kan slå alle.