HAMAR (VG) (Storhamar-Lillehammer 3-4) Storhamars Patrick Thoresen (33) mener «alle må gå i seg selv» etter at Lillehammers David Morley (27) ble matchvinner i Mjøs-derbyet.

Stavanger dobbelt tittelforsvarer Stavanger Oilers har dominert Getligaen de siste seks-syv årene. Siste sesong vant klubben enda en gang serie og sluttspillet. I NM-finalen om kongepokalen slo de Frisk Asker 4-2 i best av syv kamper serien. Seriespillet består av 45 kamper. I inneværende OL-sesong avvikles to av dem etter vinterlekene i Sør-Korea, før sluttspillet starter i mars. VM spilles i danske København og Herning i mai.

– Vi har snakket om at vi må bli mer stabile enn vi var forrige sesong. Dette var det motsatte av hva vi har sagt. Alle må gå i seg selv. Hver enkelt må se seg i speilet, sier Patrick Thoresen til VG i pressesonen utenfor Storhamars garderobe i CC Amfi.

På spørsmål om «egen prestasjon», svarer Getligaens mest omtalte spiller foran sesongen at det ikke er slik at han er veldig fornøyd. Thoresen, tilbake i Norge etter 16 år i utlandet, var på isen ved to baklengsmål og har til gode å score i sitt comeback i den norske toppserien.

– Jeg er skuffet og frustrert. Men det løsner, tilføyer Patrick Thoresen.

Syv minutter før ordinær spilletids slutt dro kanadieren seg inn fra vantet til høyre i Storhamars forsvarssone, lurte to motstandere – hvor av Kodie Curran litt ekstra - før han lot Östlund lide samme skjebne.

99 sekunder senere ble han spilt helt fri foran Östlund av rekkekameratene Stephane Vigier og Brett Cameron. Östlund var sjanseløs denne gangen også.

Christian Larrivée reduserte til 3-4 – kanadierens tredje mål – da det gjenstod 57 sekunder av ordinær spilletid etter målgivende pasning fra Patrick Thoresen.

Men det var det.

Topp 2. keeper

Foran 5124 tilskuere var Robin Dahlstrøm allerede etter 20 sekunder nær ved å styre pucken inn bak Lillehammer-keeper Fredrik Johansson, etter pasning fra Christian Larrivée.

Storhamar-rekken med Dahlstrøm, Larrivée og Joakim Jensen var Hamar-klubbens desidert beste i seriepremieren i Gjøvik Fjellhall sist fredag, i «bortekampen» mot Vålerenga (4-3).

Trioen hadde åpenbart til hensikt å fortsette slik de avsluttet oppgjøret for fire dager siden: Forrykende.

Johansson (25) ville imidlertid vise seg tilliten verdig i førstekeeper Christoffer Bengtsbergs (27) skadefravær. Han reddet kvikt umiddelbart, og deretter nærmest på rad og rekke da blant andre hjemmelagets Patrick Thoresen, Kodie Curran og Mikael Zettergren fikk gode målsjanser.

Det må ikke forstås slik at Lillehammer virket fortapt.

Noen sekunder før første periodes slutt, kunne Stephane Vigier ha pirket inn kampens første scoring. Men Storhamar-keeper Oskar Östlund vant den «nærkampen». Samme sak da tenåringene Jacob Lundell Noer (19) og Martin Ellingsen (19) – sønn av tidligere Storhamar-kjempe Åge Ellingsen (19) – yppet seg.

Storhamar mistet piffen

Lillehammer slo Manglerud Star 4-3 etter straffeslagkonkurranse i seriepremieren.

Det var ikke så imponerende. Lillehammers overtallsspill fem mot fire fem minutter ut i 2. periode, var av en annen kaliber. Klikk-klakk, klikk-klakk i regi av fire utenlandske spillere og Jacob Lundell Noer; til slutt sto Stephane Vigier helt umarkert ved Östlunds venstre stolpe.

Rett og slett en lekkerbisken.

Med det målet fikk Lillehammer ekstra futt i bena, mens Storhamar så ut til å ha mistet litt av piffen fra de første 20 ordinære spilleminuttene. Den saken ble for hjemmelagets del ikke bedre av at Fredrik Johansson vartet opp med keeperspill av høy klasse.

Bare spør kanadiske Kodie Curran, som helt sikkert var helt sikker på at han ville utligne da Patrick Thoresen spilte ham frem for (nesten) åpent mål i 33. spilleminutt. Da Christian Larrivée endelig, vil nok hjemmefansen si, gjorde 1-1, skjedde det etter at Johansson var blitt utspilt som følge en hopp og sprett-puck – etter enda et skudd fra Kodie Curran.

Jubelen i CC Amfi tok brått slutt 37 sekunder senere.

Larrivée - pang!

Jacob Lundell Noer kjempet til seg pucken i rundvantet bak Storhamar-keeper Östlund. Den havnet hos høyrebacken Sondre Bjerke, som slengte den mot samme Östlund – for å hindre at den skulle gli ut av Storhamars forsvarssone.

TREMÅLSSCORER: Christian Larrivée blir gratulert av Kodie Curran etter sitt andre mål. Foto: Geir Olsen , VG

Og så seilte pucken inn under og over til venstre for Oskar Östlund, som muligens var dekket av Bjerkes lagkamerat Stian Kaltrud Nystuen og dermed ikke så utgangen av Bjerkes vipp.

Fem minutter inn i siste ordinære periode pådro Stian Kaltrud Nystuen seg 2 + 10 minutter utvisning for takling mot hodet. Ett snaut minutt senere dundret Christian Larrivée inn 2-2 etter målgivende pasninger fra Joakim Jensen og Mikael Zettergren.

Larrivées andre mål og sjette målpoeng (fire målgivende i premieren) etter bare hundre ordinære spilleminutter denne sesongen.

Men så var det en saga blott. David Morley sørget for det.