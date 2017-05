Patrick Thoresen klar for Storhamar

Patrick Thoresen (33) er klar for comeback i Storhamar etter 16 års fravær. Med en av tidenes beste norske spillere på plass, har Hamar-klubben antakelig gjort «årets kupp» foran seriestarten i Get-ligaen om fire måneder.

Patrick Thoresen vil signere avtalen med Storhamar på Hamar klokken 10.00 onsdag.

Dermed er på en måte ringen sluttet for den mangeårige utenlandsproffen og Norges mest publikumspopulære ishockeyklubb. Patrick Thoresen debuterte i den norske toppdivisjonen for Storhamar som 15-åring i 1999, med faren, nåværende landslagssjef Petter Thoresen (55), som trener.

Semifinale i NHL



HJEMMEKJÆR: Patrick Thoresen og kona Monica Thoresen i familiens hus på Hamar. Foto: Geir Olsen , VG

Allerede sesongen etter scoret han 18 mål og la 27 målgivende pasninger på 40 kamper for Hamar-klubben, for han dro for å spille i den kanadiske juniorligaen. Det ble starten på en i norsk sammenheng eventyrlig ishockeykarriere for Patrick Thoresen.

Svenske Djurgården, Edmonton Oilers og Philadelphia Flyers i NHL (semifinale i sluttspillet 2008), Salzburg i Østerrike, Lugano i Sveits - fremfor alt sluttspillmesterskap med Salavat Juiljajev (2 sesonger) og SKA St. Petersburg (4 sesonger) i Russland-baserte KHL - Djurgården igjen, og Zürich i Sveits sist sesong.

Savnet familien



Han debuterte i VM under landslagssjef Roy Johansen i 2004. I 2009 ledet han Norge til seier i OL-kvalifiseringen på hjemmebane. Historien gjentok seg på Jordal Amfi i september i fjor. I 2012-VM ble Patrick Thoresen nest beste målpoengjeger, etter Russlands Jevgenji Malkin, da Norge gikk til kvartfinalen i Stockholm.

Han ble som første, og så langt eneste, norske spiller valgt inn på mesterskapets All Star Team.

Under nettoppp avsluttede VM i Paris, der han ble Norges toppscorer med tre mål, svarte Patrick Thoresen på spørsmål fra VG at han ganske snarte ville ta klubbvalget foran neste sesong.

Det kunne bli en ny klubb i utlandet, det kunne bli Storhamar.

Han lot det skinne gjennom at det siste fristet mer enn enda en sesong borte fra kona Monica og parets to barn, som er bosatt på Hamar. Ledelsen i toppklubben Zürich ønsket allerede på et tidlig tidspunkt siste sesong å forlenge avtalen med Thoresen. Han ga imidlertid uttrykk for at savnet av familien gjennom sesongen var større enn han hadde håpet.

På Hamar bor også pappa Petter og mamma Heidi. For et par måneder siden ble lillebror Steffen spilleklar for Storhamar fra kommende sesong. Steffen Thoresen gjør comeback i Hamar-klubben etter 10 års fravær.

20 mill i Russland



Patrick Thoresen kan måle seg med Mats Zuccarello når det gjelder sportslig suksess og inntekter. Zuccarellos årslønn i NHL-klubben New York Rangers er rundt 38 millioner kroner. Thoresen tjente over 20 millioner kroner i året de siste sesongene han spilte for SKA St. Petersburg.

Vel å merke med gunstige skattebetingelser.

Patrick Thoresen fyller 34 år til høsten, men mener han har mange år igjen som ishockeyspiller. I kontrakten med Storhamar har han antakelig en klausul om at han kan bryte hvis han i løpet av sesongen skulle få et tilbud fra en klubb i utlandet.