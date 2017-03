Patrick Thoresen: Kan velge Storhamar

Patrick Thoresen (33) utelukker ikke at han flytter hjem til familien på Hamar og gjør comeback for Storhamar etter 17 år som hockeyproff i utlandet.

VM-premiere mot Frankrike i Paris Ishockeylandslaget er nå samlet på Jordal Amfi og Olympiatoppens toppidrettssenter under ledelse av trener Petter Thoresen. I oppkjøringen til VM i Paris (5. til 21. mai) skal det spille treningskamper mot Tyskland (på Lillehammer), Tsjekkia (Praha), Danmark (borte) og Slovakia (Hamar 28. og 29. april). Norge møter vertsnasjonen Frankrike i VM-åpningen 6. mai i Paris.

– Jeg utelukker ikke at det kan bli Storhamar. Det er absolutt helt klart. Men jeg vil ikke si om det er 50, 70 eller 80 prosent sikkert; jeg har ikke lyst til å gi dem forhåpninger, for så å skuffe dem. Det er bedre om det eventuelt kommer som en overraskelse, svarer Patrick Thoresen på spørsmål om han kan komme til å spille for Storhamar neste sesong.

Patrick Thoresen er en av tidenes beste og mest meritterte norske ishockeyspillere. Han har blant annet blitt russisk mester to ganger, for Salavat Juljajev og SKA St. Petersburg.

Trener med landslaget



Thoresen, som er landslagstrener Petter Thoresens (55) eldste sønn, har også spilt for NHL-klubbene Edmonton Oilers og Philadelphia Flyers.

I dag, torsdag, trente han for første gang med landslaget foran VM i mai, etter at hans Zürich ble slått ut av Lugano i det sveitsiske sluttspillet. Zürich har siden før jul ønsket å forlenge kontrakten med nordmannen, men han har foreløpig bedt om betenkningstid.

Overfor VG er han imidlertid klar på at han snart må ta en avgjørelse med hensyn til hvor han vil spille OL-sesongen 2017/18. Thoresens valg står mellom en liten håndfull europeiske toppklubber - blant dem Zürich - og norske Storhamar.

Patrick Thoresen debuterte i toppserien for Hamar-klubben som 15-åring, med pappa Petter Thoresen som trener, i 1999. Siden 2001 har han spilt for klubber i Canada, Sverige, Østerrike, Sveits, USA og Russland.

– Jeg har med Storhamar i kabalen. Det er det ingen tvil om. Men det har jeg sagt i ett år. Jeg er i en fin dialog med dem; de sier at det er opp til meg og at jeg må si fra selv, sier Patrick Thoresen.

Lillebror til Storhamar?



Han forteller at det ikke har vært «optimalt å være alene» i Sveits, med kona Monica og deres to barn Fabian og Mathilde hjemme på Hamar. Samtidig mener han at han sportslig fortsatt holder et høyt europeisk nivå, og at han ikke «er på vei ned» - og dermed moden for retur til spill i den norske Getligaen.

– Når er deadline for en avgjørelse, før eller etter VM (i begynnelsen av mai)?

– Det kan være når som helst. Monica og jeg har snakket litt om det, og det må være opp til meg. Hvis jeg ikke er fornøyd med å spille for Storhamar, vil det «gå utover» henne - og det gjør det også hvis jeg fortsetter å spille for en klubb i Europa, svarer Patrick Thoresen.

– Jeg kan bestemme meg om to uker eller halvannen måned, tilføyer han.

VG skrev onsdag at Steffen Thoresen (31), Patricks lillebror, vurderer comeback for Storhamar etter fire sesonger i Lørenskog. Det spiller også rolle i Patrick Thoresens «kabal». Ingenting ville være bedre enn om Steffen «kom til Storhamar».

Patrick Thoresen skal med unntak av treningskamper mot Tsjekkia i Praha i midten av april, følge landslagets VM-oppkjøring helt frem til åpningskampen mot Frankrike i Paris 6. mai. Han er kvitt lyskeskaden som lenge plaget ham og var årsak til at han ikke spilte VM i Moskva for ett år siden.

PS! Patrick Thoresens foreldre, Petter og Heidi, er bosatt på Hamar. Han understreker at det ikke vil ha noe å si for vurderingen av ja/nei til Storhamar neste sesong.