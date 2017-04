Oilers vant nervedrama i Stavanger

STAVANGER (VG) (Stavanger Oilers - Frisk Asker 4-3 etter sudden death, 3-2 i kamper) Femte kamp i finalen hadde nok en gang kontroversielle dommeravgjørelser og drama i sudden death. Der var Oilers til slutt best.

Oilers trodde de hadde seieren i lomma da de for første gang i kampen tok ledelsen med få minutter igjen på klokka. Men en iskald Anders Bastiansen sørget for spilleforlengelse da han kom alene med keeper med litt over ett minutt igjen på klokka.

I sudden death ble Dan Kissel den store helten da han fikk sneket inn en merkelig scoring halvveis i perioden. Asker-keeperen trodde han hadde kontroll på pucken, men den snek seg over skulderen og i mål.

Skrekk-takling



Etter en jevn åpning av første periode hvor Frisk var fullt på høyde med Oilers, tok etter hvert vertene mer over. Mark van Guilder smalt blant annet pucken i tverrligger tidlig i perioden, før Macaulay gjorde det samme noen minutter senere. Markus Søberg burde også gitt vertene ledelsen drøyt tre minutter før hvilen, men fikk ikke til mottaket.

Les også: Frisk slo tilbake i fjerde kamp

Pipekonserten nådde imidlertid sitt maksvolum i førsteperiode da Eric Nystrom taklet Christian Kåsastul stygt bak gjestenes mål. Oilers-spilleren smalt til bakfra slik at Kåsastul fløy med hodet først inn i vantet. Nystrom ble belønnet med 2+10 minutters utvisning for takling bakfra.



Drama i andre periode



Men etter første periode skulle imidlertid lagene våkne. Frisk entret isen i ovetall og brukte kort tid på å sette kveldens første. Pucken ble spilt til Nick Pageau som fra sin backposisjon kunne kline til, uten at keeper Holm så utgaven av skuddet. 1-0 til gjestene.

Kort tid etter skulle det bli pipekonsert igjen. Samme Kåsastul som ble liggende etter situasjonen med Nystrom i første periode, blir igjen taklet. Denne gang var det Markus Søberg som sørget for at Frisk-spilleren igjen fløy med hodet inn i vantet, og ble liggende med store smerter.

Asker-spilleren kom seg på beina til applaus fra DnB Arena, og returnerte fra garderoben minutter senere.

Heretter bølget spillet frem og tilbake, men etter hvert skulle Oilers få sin utligning da mannen med gullhjelmen, Mark Van Guilder fikk stå alene og smelle inn 1-1. Det skulle derimot ikke vare lenge. Nordamerikanske Vinny Saponari fikk plutselig komme helt alene med vertenes keeper, og enkelt finte inn ny Asker-ledelse.

TV-bildene viste imidlertid offside på Saponari i forkant av Frisk-scoringen. Dette bare dager etter at Oilers fikk et mål feilaktig annullert i den fjerde finalen.

Heroisk Frisk



Det skulle ikke gå lang tid før Oilers svarte. Tidlig i tredje periode kom utligningen etter at Eirik Salsten fikk skjære inn i banen og fyre avgårde. Foran mål styrte Josh Soares inn 2-2.

Deretter styrte Oilers kampen, og selv ikke i powerplay maktet Frisk å utfordre vertene. Og etter massivt press fra vertene, kom til slutt ledermålet. Kristian Forsberg stjal pucken bak Frisk-målet, og fant Dan Kissel som ikke fikk kontroll på pucken. Det gjorde derimot Eric Nystrom som kunne sende hjemmefansen til himmels snaut tre minutter før full tid.

Men Frisk var ikke ferdige. Det sto 01:08 igjen på kampuret da Frisk-legenden Anders Bastiansen fikk komme alene med keeper. Der var han iskald og satte inn 3-3 og sørget for spilleforlengning i Stavanger.



Der ble Dan Kissel den store helten da han fikk sneket inn vinnermålet halvveis i perioden.

Les også: Frykter Oilers-helten forsvinner