Oilers slo Vålerenga etter forlengning

(Vålerenga - Stavanger Oilers 3-4 e.f.) Vålerenga jobbet seg inn i kampen foran et fullsatt Jordal Amfi, men måtte nøye seg med ett poeng da Mark Van Guilder (32) avgjorde for Stavanger.

Amerikanerens scoring sekunder før sluttsignalet gikk etter sudden death avgjorde et dramatisk oppgjør i Oslo.

Oilers tar nå en 16 dager lang ferie på tabelltopp, mens Vålerenga er nummer tre før de to rundene i Get-ligaen i romjulen.

Brede Czisar var klar på hva ferien skulle brukes til.

– Vi vet at vi ikke kommer til å ligge på latsiden fra mandagen av. Vi får ta med oss det vi har gjort bra den siste tiden, og satse på å bli enda bedre før romjuls-matchene, sa Czisar i et intervju med klubbens TV-sending etter kampslutt.

– Vi har mye å jobbe med vi også. Målet vårt er ikke å havne på en tredjeplass, målet er å posisjonere oss så bra som mulig frem mot sluttspillet og ta det derfra, la Czisar til.

To bak etter etter åtte minutter

Foran et feststemt Jordal Amfi var det bortelaget som tok føringen, da Eirik Østrem Salsten scoret etter et drøyt minutt. Seks minutter senere var Mark Van Guilder frempå for første gang i kampen, da han økte til 2-0.

– Det ble en dårlig start hvertfall. Vi havner litt bakpå der etter de første 20 minuttene. Greit nok at vi jobber oss tilbake etter å ha ligget under stort sett hele kampen. Vi viser bra moral og får med oss hvertfall ett poeng i dag, selv om vi gjerne skulle hatt flere, sa Czisar om måten Vålerenga svarte på den dårlige åpningen.

Så fulgte tre scoringer i power play. Først reduserte Tobias Lindström for «Iskrigerne», før Tommy Kristiansen sørget for ny tomålsledelse. Fem minutter ut i den andre perioden reduserte Rasmus Ahlholm, før Filip Gunnarsson - med tredje periodes eneste scoring - sørget for 3-3 og forlengning.

– Det er alltid bra moral i laget, men det er alltid litt ekstra når du ser det er masse folk på tribunen. Det kan være med på å vippe enkelte situasjoner vår vei, kommenterte Czisar.

I forlengningen klarte imidlertid ikke Vålerenga å avgjøre mot rogalendingene, og da Van Guilder dukket opp for andre gang kunne Oilers reise vestover med seier i bagasjen.

Øvrige kamper

Det ble spilt ytterligere tre kamper samtidig som storkampen mellom Vålerenga og Stavanger Oilers.

Lørenskog – Stjernen 3-1

Sparta Sarpsborg. – Manglerud Star 2-4

Storhamar – Kongsvinger 6-0

