Oilers med straffetap mot Sparta

(Sparta Sarpsborg-Stavanger Oilers 2-1 etter straffer) Regjerende mester Stavanger Oilers gikk på tap også i den andre serierunden.

Etter at begge lagene hadde tatt tre straffer hadde ingen scoret. Greg Wolfe og Henrik Malmström scoret på de neste for Sparta, og dermed var det avgjort.

Det ble en målfattig og tett kamp i Sparta Amfi. Det lignet lenge et sluttspilloppgjør hvor begge lagene solgte seg dyrt i egen sone. Hjemmelaget var klart best i offensiv sone, men den forløsende scoringen satt langt inne. Til det var Henrik Holm i Stavanger-målet for god.

Spartas 39 år gamle Henrik Malmström hadde en del sjanser, men Oilers-målvakten stengte lenge målet. Etter 27.37 fant derimot Malmström endelig nettmaskene.

AVGJORDE FOR SPARTA: Henrik Malmström, her fra en kamp forrige sesong, scoret på straffe. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Sparta styrte det meste, mens gjestene virket bleke. Etter to slappe perioder kom Stavanger ut på isen til tredje periode med en helt annet innstilling.

Hvem andre enn måltjuven Josh Soares dukket opp da Sparta-målvakten Samuel Ward måtte slippe en puck back seg, og lagene var like langt. Perioden ebbet ut til sudden death i tre mot tre spillere.

Målvakt Holm hadde flere kvalifiserte redninger underveis, og spesielt under ekstratiden. Etter tre strafferedninger måtte han derimot kapitulere to ganger.