Oilers med 8-0 i kvart- og semi: Må vinne NM-finalen for å nå Champions League

SARPSBORG (VG) (Sparta–Stavanger 0-4, 0-4 i kamper, Lillehammer-Frisk 0-5, 1-3 i kamper) Stavanger ydmyket Sparta i den fjerde semifinalen. Nå skal Oilers spille for sitt sjette strake NM-gull. Det er også eneste veien til hockeyens Champions League.

Stavanger er klar sin åttende NM-finale på rad. De fem siste har endt med seier.

– Oilers er storfavoritt uansett hvem som blir finalemotstander, sier TV2-ekspert Bjørn Erevik.

NM-gull er helt nødvendig om Oilers skal kunne oppfylle sine europeiske drømmer til høsten.

– Det er ekstremt viktig å vinne sluttspillet i år, for nå er det bare ett norsk lag som går videre til Champions Hockey League. Antall lag er kuttet fra 48 til 32, forteller Pål Higson, sportslig leder hos Oilers.

Les også: Lørenskog-eier: Tapte 1,5 mill. på kvartfinale-exit

Stavanger siden 2010: 2016: Gull. 2015: Gull. 2014: Gull. 2013: Gull. 2012: Gull. 2011: Sølv. 2010: Gull.

– Hvis vi kommer dit, vil målet være å komme videre fra gruppespillet, men veien dit er lang, fortsetter Higson og nekter å ta noe for gitt.

I den andre semifinalen har nå Frisk festet et visst grep etter seier på Lillehammer fredag kveld. Asker-laget leder 3-1 i kamper.

– Frisk har skaffet seg tre matchballer, fastslår TV2-ekspert Erevik.

Stavanger vant med fire strake over Stjernen i kvartfinalen, og fullførte sin «Østfold-slakt» med seier i Sparta Amfi fredag kveld. Det betyr at de har 8-0 på de åtte oppgjørene mot Østfolds to stoltheter.

Les også: Assistenten overtar for Petter Thoresen i Oilers

Sparta har faktisk heller ikke scoret et eneste spillemål i løpet av de fire matchene.

Selv om Sparta hadde kniven på strupen, gikk Stavanger Oilers i ledelsen allerede etter drøyt seks minutters spill. Hamar-gutten Eirik Østrem Salsten (22) satte pucken bak en noe uheldig Sparta-målvakt Jens Kristian Lillegrend. Sarpingen Tommy Kristiansen la pucken tilbake til Salsten, som skjøt. Og om noen måtte lure på det; ja, han er sønn av Petter Salsten.

Les også: Lørenskog-Thoresen vurderer Storhamar-comeback

2-0 kom tidlig i midtperioden. Sparta pådro seg en utvisning, og Oilers scoret i overtall. Mark Van Guilder (32) fikk god tid på seg til å sikte og satte pucken ned til høyre for keeper Lillegrend.

Ikke lenge etter var det klart for 3-0 - og luften gikk definitivt ut av Sparta-ballongen. Fjerde-rekken ordnet det. Christian Dahl Andersen fant Kjell Martinsen, som satte pucken forbi keeper.

STORSPILLER: Amerikaneren Mark Van Guilder (med gullhjelm) plukker poeng for Oilers. Han hadde både scoring og assist i Sparta Amfi fredag kveld. Her gratuleres han av Dan Kissel, Tim Kunes og Spencer Humphries etter scoringen som ga Oilers 2-0-ledelse. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Da var det slutt. Også på tribunen, der sarpingene begynte å klage på egne spillere.

Det hjalp ikke så mye. Mark Van Guilder (pasning) og Daniel Kissel (skudd) laget 4-0 nærmest ut av ingenting.

Samtidig reddet målvakt Henrik Holm 29 Sparta-skudd i løpet av de 60 minuttene.

For ett år siden: Oilers til finale - igjen!

Også i 2012 og 2015 gikk Stavanger gjennom kvartfinale og semifinale uten å tape en eneste kamp.

Sarpingene har slitt med skader i Stavanger-kampene, blant annet med viktige spillere som poengplukkeren Daniel Öhrn og målvakten Samuel Ward.

– En femte kamp betyr noen hundretusener i kassa, men det er det bare økonomisjefen som er opptatt av. Vi i det sportslige er bare opptatt av å komme til finalen så fort som mulig, sa Oilers' sportslige leder Pål Higson til VG før matchen.

Fått med deg denne? Svensk trener så sint på dommeren at han «kunne drepe»

På Lillehammer sendte amerikaneren Ryan Hayes Frisk i ledelsen på mesterlig vis, før veteranen Anders Bastiansen økte til 2-0 i midtperioden. I siste periode ble det 3-0 ved Hayes og 4-0 ved Mikkel Christiansen. Femte kamp går i Askerhallen søndag.