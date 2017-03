Oilers' amerikaner viser vei: – Motstanderne ramler bare de er nær ham

SARPSBORG (VG) (Sparta–Stavanger 0-4, 0-4 i kamper) Amerikaneren Mark Van Guilder (33) vil ganske sikkert føre Stavanger til sitt sjette strake NM-gull.

Med mål og assist mot Sparta fredag kveld er han oppe i 14 poeng etter bare åtte kamper i kvart- og semifinalene – der Stavanger har vunnet åtte av åtte mulige.

– Det blir tøffere i finalen. Vi har stor respekt for våre motstandere, sier amerikaneren til VG.

Det tror de færreste hockeyeksperter. Ikke minst fordi Oilers har Van Guilder.

– Han dominerer fullstendig, sier Oilers-kaptein Kristian Forsberg utenfor garderoben i Sparta Amfi.

– Overblikket er overlegent, ferdighetene er store, og han er fysisk veldig sterk. Så han er selvfølgelig utrolig viktig for oss. Han er en leder både i garderoben og på isen.

Forsberg sier at Van Guilder er blitt enda bedre i sluttspillet enn han var i grunnserien.

– Det virker som han vokser for de store anledningene. Det er ikke bare det at han produserer, men nærkampspillet er best i ligaen. Det ser ut som motstanderne ramler bare de er nær ham omtrent.

Mark Van Guilder gjorde selv 2-0 for Oilers, så assisterte han vakkert til Dan Kissels 4-0-scoring. Van Guilder kom fra bak mål og sentret til Kissel som var på riktig sted til riktig tid.

– Dan og jeg har snakket mye om det der. Selv om jeg ikke ser han, så spiller jeg der. Så det var moro at vi lykkes, sier Mark Van Guilder.

Han benekter at kvart- og semifinalene har vært enkle.

– Stjernen og Sparta skal ha honnør for at de aldri ga opp. Det så kanskje lett ut, men det var ikke det, sier amerikaneren.

– Nå har vi god selvtillit foran finalen. Men både Frisk og Lillehammer er gode lag, sier han om de to mulige motstanderne.

Med ydmykende 4-0 i Sparta Amfi i går kveld fullførte Oilers sin «Østfold-slakt»; først fire strake seirer over Stjernen, så fire strake over naboen Sparta.

– Det er overraskende at det skal gå så lett. Det skal egentlig ikke gå an at vi vinner åtte strake, sier Tommy Kristiansen, tidligere Sparta-gutt som nå er i Stavanger.

– Men det blir tøffer i finalen, mener også han – og trekker fram Anders Bastiansen som en vanskelig motstander.

– Men mest sannsynlig skal vi heve «bøtta», fortsetter han, og snakker altså om kong Harald IVs pokal.

GLISTE GODT: Tommy Kristiansen (th) og Henrik Holm kunne slippe jubelen løs etter at Stavanger Oilers slo Sparta og er klar for NM-finalen. Kristiansen fikk bestemannspremien - den mente han at burde ha gått til Holm. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

NM-gull er helt nødvendig om Oilers skal kunne oppfylle sine europeiske drømmer til høsten.

– Det er ekstremt viktig å vinne sluttspillet i år, for nå er det bare ett norsk lag som går videre til Champions Hockey League. Antall lag er kuttet fra 48 til 32, forteller Pål Higson, sportslig leder hos Oilers.

– Vi har ikke tenkt så mye på Champions League. Det får komme som en bonus, sier Tommy Kristiansen.

Etter matchen fikk han bestemannspremien i Sparta Amfi.

Stavanger siden 2010: 2016: Gull. 2015: Gull. 2014: Gull. 2013: Gull. 2012: Gull. 2011: Sølv. 2010: Gull.

– Det var jo ikke riktig. Det var Henrik Holm som var banens beste!

– Kanskje Sparta ville smiske så du kommer tilbake hit?

– Hehe, ja, kanskje det. Jeg har ikke tatt noen avgjørelse om neste sesong. Nå handler alt om Oilers, så får vi se videre. Det er også utenlandsk interesse, sier Tommy Kristiansen.

I den andre semifinalen har nå Frisk festet et visst grep etter 6-0-seier på Lillehammer fredag kveld. Asker-laget leder 3-1 i kamper.

– Frisk har skaffet seg tre matchballer, fastslo TV2-ekspert Bjørn Erevik på direkten.