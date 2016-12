Nye Tollefsen: Gir litt mer f...

Norges landslagskaptein Ole-Kristian Tollefsen (32) har fått forlenget karrieren som hockeyproff i Sverige etter at knærne hans sluttet å gjøre vondt og han bestemte seg for «å gi mer faen.»

– Jeg så ikke veldig lyst på det da, og kona og jeg pratet mye om det. Om vi skulle flytte hjem hvis jeg ikke fikk ny kontrakt. Men vi bestemte at jeg skulle kjøre på og gi litt mer faen. I høst merket jeg at «oj», kroppen responderer!, sier Ole-Kristian Tollefsen til VG.

«Da» var for cirka et halvt år siden.

Nå: Livet er betydelig lysere for tobarnsfaren og ishockeyspilleren.

To kamper to dager Färjestad ligger på 9. plass - av 14 lag - i den svenske toppserien SHL. Tollefsen & co spiller mot Brynäs (4. plass) på hjemmebane fredag kveld, og møter samme lag på bortebane i Gävle lørdag. Frölunda med de norske landslagsspillerne Mattias Nørstebø og Mats Rosseli Olsen topper tabellen i SHL suverent etter 26 kamper.

For noe dager siden undertegnet ishockeylandslagets backbauta en ny toårskontrakt med det svenske topplaget Färjestad. Den gjelder fra etter sesongslutt. Det betyr at han skal spille for Karlstad-klubben til han er over 35 år gammel.

Det står i sterk kontrast til det han uttalte til VG for halvannet år siden, da Färjestad-ledelsen ikke ville gi ham en langtidskontrakt frem til 2018 slik han ønsket:

– De mente jeg var for gammel, sa han i april 2015 etter lønnskutt og inngåelsen av en såkalt 2+1 årskontrakt.

Nå er tonen en annen og for to dager siden snudde Färjestads sportssjef Håkan Loob i sitt syn på Tollefsen, som spiller sammen med Norges landslagskeeper Lars Haugen og landslagsback Jonas Holøs i Färjestad. Den gjeldende kontrakten - med neste sesongs opsjonsår - ble revet i to. Nå er han sikret lønn ut sesongen 2018/19.

Brakk benet



– Det betyr at du tar to år til på landslaget og at OL 2018 er et mål for deg?

– Det er planen. Det har jeg sagt til Petter (landslagstrener Thoresen), og det sa jeg til Roy (Johansen) da han var sjef. Jeg stiller opp så lenge kroppen vil og det ikke går ut over helsen, svarer Ole-Kristian Tollefsen på VGs spørsmål.

Begge deler har tidligere sviktet ham nærmest jevnt og trutt.

Forrige sesong brakk han leggbenet i en kamp for Färjestad, enda en gang. Han pådro seg en (ny) skade i kneet - knærne har lidd mest - i en treningskamp mot Frankrike i oppkjøringen til VM i Moskva i vår. Den siste smellen var imidlertid en slags hell i uhell.

– Da jeg «tok» kneet forrige sesong, fikset landslaget nye skinner til knærne mine. Det falt veldig heldig ut. Det hjalp på balansen, slik at jeg ikke fikk vondt lenger. Jeg spilte bra i VM og kunne trene som jeg egentlig vil i sommer. I tillegg har vi trent tøffere og med høyere intensitet mellom kampene i Färjestad denne sesongen, forklarer Ole-Kristian Tollefsen.

Det siste har gitt ham «et kick».

Ned i lønn



– Vi fikk ny trener (Leif Carlsson) som forstår min rolle bedre, og får jeg spille på den måten er jeg fortsatt en god ishockeyspiller. Livet er lysere. Jeg er i veldig god form, og jeg gir litt mer faen, gjentar han.

På spørsmål hva det innebærer, svarer han at han ikke - i motsetning til da han var lagkaptein - bryr seg så mye om «hva som skjer» i garderoben. Og at han, uten å være egoistisk, tenker mer på seg selv.

For to år siden fortalte Ole-Kristian Tollefsen at han da tjente 210.000 svenske kroner i måneden i Färjestad. Nå er årslønnen hans mindre enn nærmere 2,5 millioner.

– Jeg har litt lavere lønn. Trivselsfaktoren er viktigere. Lønnen er fortsatt bra, absolutt. Men jeg er mer opptatt av at jeg fortsatt kan være her, og av at jeg vil vinne med Färjestad, sier Ole-Kristian Tollefsen til VG.