Mener Patrick Thoresen burde vært utestengt etter denne hodetaklingen

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen mener Storhamars Patrick Thoresen (33) burde ha blitt utestengt i to kamper etter hodetaklingen mot Sparta-back Kristian Østby (21).

Men Sarpsborg-klubbens trener vil ikke anmelde Hamar-klubbens stjernespiller.

– Jeg reagerte spontant fra min plass i spillerboksen og sa til dommeren at han burde ha idømt fem minutter utvisning og matchstraff, med påfølgende vurdering av suspensjon. I SHL (den svenske toppserien) og NHL er jeg helt sikker på at det ville endt med to kamper utestengelse, sier Sjur Robert Nilsen til VG.

Bakgrunn: Thoresen-knockout – Sparta senket Storhamar

Liten hjernerystelse

Kristian Østby måtte onsdag morgen, etter kampen og hode-taklingen tirsdag, ta første trinn av en test – på sykkel – som er obligatorisk etter denne typen sammenstøt.

SAMMEN PÅ LANDSLAGET: Assistenttrener Sjur Robert Nilsen (t.v) og Patrick Thoresen på isen for Norge under en treningsøkt i VM i Paris i mai. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Han ble umiddelbart svimmel og kvalm. Den to meter høye forsvarsspilleren besto ikke testen og Spartas medisinske støtteapparat konstaterte ifølge Sjur Robert Nilsen at han har pådratt seg en liten hjernerystelse.

Patrick Thoresen sier at han legger seg flat. Han har ikke sett situasjonen på video, men vedgår at taklingen var «på kanten».

– Det ville egentlig ikke ha overrasket meg om den ble meldt inn. Vi i Storhamar ville sikkert også ha reagert, sier Patrick Thoresen – som etter 16 år som proff i utlandet har gjort comeback for moderklubben fra Hamar Vest.

Leste du (VG+)? Slik har de skapt hockeyfeber på Hamar

Leste du (VG+)? Thoresens melding til Stavanger-publikumet

Sparta-treneren, som også er Petter Thoresens (faren til Patrick) assisterende trener på landslaget, har imidlertid av prinsipielle årsaker ikke gått til anmeldelse av Patrick Thoresen til ishockeyforbundets «utvalg for spillernes sikkerhet» eller disiplinærutvalg.

Sjur Robert Nilsen mener den oppgaven tilligger kampdommeren eller kampobservatøren, ikke involverte klubber eller ham som trener.

Ingen kampobservatør

Dommersjef Geir Thomas Olsen i Norges ishockeyforbund bekrefter at han før fristenes utløp – midnatt etter kamp (sikkerhetsutvalget) og 12.00 påfølgende dag (disiplinærutvalget) – ikke har mottatt en anmeldelse med krav om suspensjon/karantene av Patrick Thoresen.

Leste du (VG+)? Thoresen må også få det moro

Det var ifølge dommersjefen ingen offisiell kampobservatør til stede under den TV-sendte toppkampen Sparta-Storhamar i Sparta Amfi tirsdag.

Hoveddommer Tor Olav Johnsen, som var nærmest av de to hoveddommerne da hendelsen inntraff, har ikke anledning til å endre sin avgjørelse eller ta den opp til ny vurdering senere.

– Jeg er helt sikker på at jeg ikke treffer ham (Østby) med albuen. Intensjonen min var heller ikke å treffe ham i hodet, men i brystet. Dommeren (Johnsen) sa først at jeg ble utvist for albue-takling. Men han endret det til takling mot hodet (2+10 minutter), forklarer Patrick Thoresen.

Leste du? Norges landslagskaptein blir ikke frisk

– Jeg kommer kanskje uforberedt, sett fra hans side. Han er i duell med en annen (Storhamar-spiller), tilføyer Patrick Thoresen.

Han er enig i at det ikke er Sjur Roberts Nilsens sak, som Sparta-trener, å anmelde saken til utvalget for spillersikkerhet eller disiplinærutvalget. Patrick Thoresen er også enig med Nilsen om at denne typen taklinger – fra blindsiden mot hodet – er noe ishockeysporten må forsøke å komme til livs.

Bakgrunn (VG+): Ekspertenes dom over ditt lag

– Både puck-fører (i dette tilfellet Kristian Østby) og ikke puck-førende spiller har et ansvar i slike situasjoner. Puck-fører kan takles, men er samtidig i en sårbar situasjon. Det største ansvaret ligger imidlertid hos han som takler, understreker Patrick Thoresen – som altså i motsetning til Kristian Østby er spilleklar til neste kamp i Getligaen.