Mener ny kamp bør utsettes etter rekorden: – Ikke dette de er trent for

Eksperter tror Sparta- og Storhamar-spillerne vil få det ekstremt tøft, være «tammere» og være mer skadeutsatt når de skal ut i ny sluttspillduell allerede tirsdag kveld. Men kampen blir ikke utsatt.

– Det skumle med å spille igjen allerede i morgen, er muligheten for skader, særlig ved kollisjoner. Spillerne er kanskje ikke så konsentrerte som de trenger å være. Mangler man blodsukker, blir konsentrasjonsevnen dårligere, sier medisinprofessor Jan Helgerud ved NTNU til VG.

– Burde tirsdagens kamp utsettes?

– Jeg ville tenkt meg det. Sportslig sett så er det jo ikke sånne ting som skal være avgjørende for kamper. Når slikt skjer, burde man hatt fleksibilitet. Det blir som å lage en utforløype for alpinistene som er dobbelt så lang som vanlig – det er det ingen som er trent for. Man får en ny konkurransebetingelse, og lager nærmest en ny idrett. Det er det jeg er mest betenkt over, sier Helgerud.

Verdensrekord på Hamar: – På grensen til uforsvarlig

Verdensrekorden



Først ved 02.30-tiden natt til mandag var sluttspillkampen mellom Storhamar og Sparta avgjort. Åtte timer og 32 minutter tok det før Joakim Jensen sørget for punktum i kampen, et oppgjør som resulterte i at rekorden for verdens lengste hockeykamp nå er norsk.

Spillerne var i aksjon i nesten 11 perioder, noe som tilsvarer cirka tre ordinære hockeykamper. Sparta-trener Lenny Eriksson sa etter kampslutt at det nærmest var uforsvarslig å spille så lenge, særlig med tanke på skaderisiko.

– Vi stilte med tre rekker i kveld, og det gjør saken enda verre. Skaderisikoen blir veldig stor etter hvert. Gutta flyttet noen fysiologiske grenser på ren vilje i kveld. Det skal egentlig ikke gå an, uttalte han.

Leste du denne? Kommenterte hockeykamp i åtte timer og 32 minutter: – Surrealistisk

– Det tærer veldig hardt



Allerede tirsdag skal de to lagene ut i ny duell, og ifølge Eriksson var hans gutter i natt «helt ødelagt». VG fikk være med på Sparta-spillernes busstur hjem til Østfold, og spiller Andreas Klavestad fortalte at han var så sliten at han knapt kunne kjenne beina sine.

– Det blir tøft for dem å spille igjen tirsdag. Når langrennsløpere går femmila for eksempel, tar det en liten uke før de er fullt restituert fra en påkjenning som er så langvarig, forteller NTNU-professor Helgerud.

Les også: Dette skriver hockeygale Sverige om rekordkampen

Han forklarer at ishockeyspillere er såkalte anaerobe utøvere. De har ikke det største O2-opptaket og kondisen, og da tar det lengre tid å resituere enn hva det ville gjort for eksempelvis en langrennsutøver. For hockeygutta gjelder det nå å fylle opp igjen energilagrene.

– Dette tærer veldig hardt. Den første utfordringen er at dette er de ikke vante med, å spille så lange matcher. De har ikke O2-opptak til å restituere seg nok, og de vil nok være tammere tirsdag. Med fulle sukkerlagre kan de nok gjøre en god jobb igjen, men de vil være trøtte, sier Helgerud. Han håper spillerne var kjappe med å begynne å få i seg sukker og vann etter kampslutt, for det er mye som skal inn igjen: Gjerne 1 til 1,5 kilo sukker.

– De kan gjøre mye på et døgn, men de må være oppmerksomme. De har nok ikke like gode rutiner for dette som skiløpere, sier han.

Saken fortsetter under videoen, der du kan se Storhamar feire seieren!

Vil få redusert prestasjonsevne



Lege Thomas Torgalsen ved Olympiatoppen er enig med Helgerud i at det nå er én ting som gjelder for Storhamar- og Sparta-spillerne: Alle lagre må fylles opp så godt det lar seg gjøre.

– Man kan ikke gjøre så mye mer enn å hvile, spise og sove, sier han til VG.

– Siden dette var verdensrekord i lengde på kamp, er det jo begrenset med erfaring rundt dette. Hockey er intenst, men man må regne ut hvor mange minutter hver enkelt spiller har hatt på isen. Spiller man en fotballkamp med ekstraomganger, på 120 minutter, eller en håndballkamp på 70 minutter, så er noen av spillerne på banen hele tiden. Det er forskjeller på idrettene, sier Torgalsen.

Han mener de spillerne som fikk størst belastning vil ha en redusert prestasjonsevne i morgen.

– Men det er langt fra å ha det til at dette skal være farlig. Vi har ingen holdepunkter for å kunne si det, sier han.

VG fikk være med på Spartas busstur hjem: – Så sliten at jeg nesten ikke føler beina mine

Kampen går som planlagt



Nattens hockeymaraton preger overskrifter og spalter både i inn- og utland i dag. Sportssjef i ishockeyforbundet, Petter Salsten, beskriver kampen som «uvirkelig» når VG snakker med ham mandag formiddag.

Ifølge ham er planen at tirsdagens kamp går som planlagt.

– Dette er jo noe helsepersonell eventuelt må inn og vurdere, men jeg synes det var mer kritisk mens det sto på i går, når det går så lang tid før kampen blir avsluttet. Nå får spillerne halvannet døgn på seg, og man greier å hente seg inn en god del på den tiden. Lagene har en jobb å gjøre nå frem mot tirsdagens kamp, sier Salsten.

– Så det vil ikke komme noen endringer med tanke på denne kampen?



– Det ligger ingenting i kortene som tilsier det, sier han.