Materialforvalteren vant i Lotto - ville sponse Vålerenga med nye drakter

Vålerengas materialforvalter Ellen Korstad (44) vant tre millioner i Lotto og ville kjøpe nytt draktsett til hockeygutta sine for gevinsten. Da satte trenerne foten ned.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke fikk lov til det. Trenerne sa at det var klubbens oppgave og ikke noe jeg skulle bruke pengene mine på, forteller Ellen Korstad til VG.

Hun sto og vasket ishockeyspillernes kampdrakter, truser og sokker i garderobeanlegget i Ungdomshallen på Jordal da hun sist lørdag ble oppringt av Norsk Tipping på Hamar.

Hun jobber dobbelt for Norges mestvinnende ishockeyklubb, for juniorlaget (U20) og A-laget i Get-ligaen som lørdag skal spille første kvartfinale i NM-sluttspillet mot Frisk Asker.

– Det var for U20-laget. Vi hadde spilt kamp og tapt, og livet var kjipt, sier Ellen Korstad.

– Det ble ikke så kjipt da?

– Nei, men det har ikke helt gått opp for meg ennå. Det var et sjokk. Jeg har aldri hatt særlig mye penger og måtte slå opp i «gule sider» for å sjekke om oppringingen virkelig kom fra Norsk Tipping, svarer hun.

Lotto-kupongen hennes gikk inn med syv rette. Det utløste gevinsten på 2.916.540 kroner.

– Jeg kan ikke komme på noen jeg unner pengene mer enn Ellen. Hun er et eventyr av en dame. Bare blid, positiv, utrolig arbeidsom og hjelpsom. Hun sier aldri nei, sier Vålerengas sportssjef, Espen Shampo Knutsen (45), om klubbens nye materialforvaltermillionær.

Hjemme ved midnatt



Ellen Korstad var med i «vaktgjengen», jobbet som frivillig med servering for Vålerengas VIP-er under A-lagskampene på Jordal Amfi og var kokk der før hun ble materialforvalter – eller «matriss» – for syv år siden.

Vel å merke ulønnet; alt sammen.

– Hun står på døgnet rundt, for U20-laget og oss. Frivillig. Vålerenga er livet hennes, understreker Espen Knutsen.

– Det er bare frivillig. Men jeg får medalje når guttene vinner, bekrefter Ellen Korstad – som har vært med på «rubbel og bit» når det gjelder U20 og A-laget denne sesongen.

Ellen Korstad jobber som assistent for barn med spesielle behov ved en Oslo-skole. Etter ordinær arbeidstid drar hun rett til Jordal for å ordne opp for hockeygutta. Hun er aldri hjemme før ved midnatt. Heldigvis bor hun rett i nærheten av «ekstrajobben». Da VG får fatt i henne, er hun på vei til Jordal for å slipe skøytene til U20-spillerne.

Vil se Zucca



På spørsmål hva hun vil bruke pengene til, svarer hun at det er så mye.

Leilighet står øverst på ønskelisten (etter at nye drakter til U20-gutta ble avslått). Den hun bor i nå, leier hun. Dernest kanskje oppgradering av «bilparken». Den hun har, fikk hun etter en «kronerulling på Jordal» for at hun skulle kunne ta seg til og fra alle kampene.

Den er deretter, for å si det slik.

– Endelig kan jeg kjøpe et eget sted å bo. Men jeg ser jo at tre millioner på boligmarkedet i Oslo ikke er så mye. Vi får se. Jeg har også lyst til å ta en tur til New York for å se på Zucca (Mats Zuccarello i NHL), sier Ellen Korstad.