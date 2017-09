Marerittet fortsetter for Vålerenga - gikk på sitt fjerde strake tap

(Sparta Sarpsborg - Vålerenga 5-0) Vålerenga har fått en skrekkstart på årets hockeysesong. Etter et dundrende tap for Sparta tirsdag kveld, ligger laget på jumboplass med null poeng.

Etter tre strake tap i serieåpningen mot Storhamar (3-4), Lørenskog (4-5) og Frisk Asker (1-2), var ståa hos Vålerenga småmørk allerede før kveld kveldens kamp mot Sparta.

Sarpsborg-klubben har hatt en god sesongstart, og sto før oppgjøret mot Vålerenga med åtte poeng og andreplass på tabellen.

Og det var vertene som la lista fra start mot Oslo-klubben: Allerede etter 22 sekunders spill sendte Greg Wolfe pucken i mål bak keeper Steffen Søberg, til 1-0 for Sparta. En drømmestart for hjemmelaget, og et kvarter senere sørget de for dobling: Patrick Eriksson kom alene med Søberg, og gjorde ingen feil.

Helt på slutten av første periode var Eriksson der igjen, og sørget for 3-0. Sparta-spillerne kunne gå i garderoben til stående applaus fra hjemmepublikummet.

Kvelden var ikke over



I andre periode var det Troy Rutkowski som kunne sette inn 4-0 for Sparta, i overtall. Det ble det eneste målet i midtperioden, med en jevn skuddstatistikk som viste 11-11.

Det var rett og slett Spartas dag på isen i dag. Klokken viste 43.58 da Greg Wolfe satte inn sin andre for dagen, og gjorde Vålerenga-kvelden enda mer dyster.

Flere scoringer ble det imidlertid ikke, og det var Sparta som kunne juble foran et par tusen tilskuere i Sparta Amfi.

Frisks triumfferd fortsetter



Der Vålerenga har fått en blytung start på årets serie, har Frisk Asker opplevd det stikk motsatte. De har hatt en fantastisk start på sesongen, med tre strake seiere før kveldens runde (Oilers, Kongsvinger og Vålerenga).

I kveld tok de i mot Lørenskog, og etter 44 sekunders spill hadde Oskar Nilsson sendt hjemmelaget i føringen. Men Lørenskog svarte umiddelbart ved Sebastian Johansson, og til tross for en forrykende åpning på kampen, var lagene like langt.

Anders Bastiansen sørget likevel for å sende Frisk tilbake i føringen like før pause - og et par minutter ut i midtperioden la samme mann på til 3-1-ledelse. Deretter var det Mario Lamoureux sin tur til å vise seg fram, han satte inn både 4-1 og 5-1 før Lørenskog fikk redusering like før perioden var over, ved Magnus Henriksen.

Men kvelden var ikke over med det. I den tredje perioden gikk Frisk først opp til 6-2 ved dagens mann Bastiansen, før Andreas Marthinsen reduserte nok en gang. Men det var aldri noen tvil om hvem som ville hente dette hjem - helt på tampen sørget Marius Carho Hansen for å fastsette sluttresultatet til solide 7-3.

Øvrige resultater fra kveldens GET-ligarunde:

Manglerud Star - Kongsvinger 4-5

Stjernen - Storhamar 0-2

Frisk Asker - Lørenskog 7-3

Lillehammer - Oilers (senere start)