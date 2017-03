Lørenskog-eier: Tapte 1,5 mill på kvartfinale-exit

Styreleder og eier Stig Johnsen i Lørenskog hevder at toppklubben ikke vil gå konkurs, men innrømmer at den tapte over halvannen million kroner på ikke å gå til semifinalen i NM-sluttspillet i ishockey.

– Jeg jobber for at det ikke skal gå konkurs og tror ikke det ender med det. Jeg har aldri gått konkurs og er over 50 år, sier Stig Johnsen til VG.

NM-semifinalene Fredag kveld klokken 19.00 (VGs favoritter uthevet): Sparta-Stavanger (0-3 i kamper best av syv) Lillehammer-Frisk (1-2 i kamper best av syv)

Han er styreleder og eier i Lørenskog Ishockey. Stig Johnsen har i flere år stått bak klubbens satsing, ikke minst økonomisk.

Ikke lønn til gode



Forrige sesong tapte Lørenskog NM-finalen for Stavanger Oilers.

Denne sesongen endte den på 2. plass bak Stavanger Oilers i seriespillet. Klubben, med VM-backene Mats Trygg og Stefan Espeland, ble imidlertid slått ut av NM-sluttspillet allerede i kvartfinalen.

En uke etter tapet for Lillehammer, mottok Lørenskog-spillerne, trenerne og daglig leder i går - torsdag - et permisjonsvarsel. Det betyr at de etter ytterligere to uker vil bli permittert, så sant ikke klubbens økonomiske forutsetninger skulle endres - i positiv forstand.

Spillerne er ikke fristilt. Ifølge Stig Johnsen har de heller ikke lønn til gode.

NAV neste?



– Vi skylder ikke spillerne lønn. Alle har fått lønn. Ingen har lønn til gode, sier Stig Johnsen overfor VG.

Han hevder at kun seks til åtte spillere er under kontrakt utover denne sesongen. A-lagets spillerstall har bestått av over 20 spillere. De utenlandske spillernes kontrakter skal være utløpt. Resten av spillerne har kontrakter som løper ut i april eller mai.

Stig Johnsen ser det derfor slik at «syv til åtte» spillere risikerer ikke å få lønn fra klubben hvis permisjonsvarselet ender med permitteringer, og NAV overtar ansvaret for spillernes lønn.

På spørsmål om hvor mye penger Lørenskog gikk glipp av ved å tape den syvende og avgjørende kampen for Lillehammer i NM-kvartfinalen, svarer Stig Johnsen at han «tror» fort det kan være halvannen million.

– Kanskje mer enn det, tilføyer styrelederen.

Lørenskog ledet 3-1 i kamper i best av syv serien, men røk ut etter at Lillehammer vant tre kamper på rad. Lørenskog hadde budsjettert med inntekter fra NM-semifinalekamper.

Forbundet: Bekymringsfullt



På den annen side påpeker at Stig Johnsen at klubben kun fikk inn 40.000 kroner «i kassa» da den i en av kvartfinalekampene på hjemmebane hadde 1400 tilskuere.

– Dessverre er det slik i Lørenskog og Hockey-Norge at det er om å gjøre ikke å betale for å se kamper, mener Stig Johnsen.

Generalsekretær Ottar Eide i Norges ishockeyforbund sier at han har gitt forbundets klubblisensutvalg beskjed om å kalle inn Lørenskog-ledelsen til et møte i løpet av kort tid.

– Det er bekymringsfullt det som skjer. Lørenskog foretok en omorganisering for å redusere kostnader. Nå må de kanskje kutte ytterligere. Klubben har levert inn en handlingsplan, men den tar utgangspunkt i situasjonen per 31.12 (2016). Det vil si før dette skjedde, sier Ottar Eide i Norges ishockeyforbund til VG.