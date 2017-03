Kommenterte hockeykamp i 8 timer og 32 minutter: – En helt surrealistisk opplevelse

(Storhamar-Sparta 2-1 etter 11 perioder) Kommentatorene Eirik Johansen og Dima Smirnov spiste bare én vaffel hver under den verdensrekordlange ishockeykampen.

– Det var en helt surrealistisk opplevelse. Vi måtte bare stykke det opp: Først var det klubbrekorder, så var det norsk rekord, så europeisk og til slutt verdensrekord, oppsummerer Eirik Johansen overfor VG.

Verdensrekord på Hamar: – På grensen til uforsvarlig

Bare noen minutter tidligere har han skreket seg hes etter den avgjørende scoringen til Joakim Jensen, som satte punktum for mer enn åtte og en halv time i kommentatorboksen.

– Det var mange farlige situasjoner, blant annet et straffeslag i 10. periode. Men hver gang vi trodde det var ved veis ende, så bare fortsatte det, forteller han.

Samtidig som dramaet pågikk i Hamar, ble det spilt NHL-kamp mellom Mats Zuccarellos New York Rangers og Detroit Red Wings. For de amerikanske kommentatorene ble den norske verdensrekorden samtaleemne, og de hadde stor sympati for sine norske kommentator-kolleger.

– De nevnte oss, ja? Det settes vanvittig stor pris på at de sitter og tenker på oss. Det var gøy å kommentere, men det ble tungt etter hvert for oss også. Man føler jo at man gjentar seg selv litt når det går så lang tid, sier Johansen.

Et problem som omsider meldte seg for spillerne, var at de gikk tomme for mat omkring midnatt. Sparta-trener Lenny Eriksson forteller at de spiste alt de kunne få tak i, og at en sjokoladekake var blant tingene de fikk hentet inn i garderoben.

Leste du denne? (VG+): Storhamars nøkkelspiller ute i fem måneder

Det samme problemer gjaldt i høyeste grad for publikum og kampens to kommentatorer.

– Det gikk i kaffe og cola. Vi fikk oss en vaffelplate hver på et tidlig tidspunkt, men så ble jo kioskene tomme. Det som var av fast føde, gikk selvsagt til spillerne, forteller Johansen.

Han nøler heller ikke med å innrømme at han håpet kampen skulle ta slutt da klokken ble langt på natt.

– Etter at rekorden var slått, satt vi og håpet litt på at det skulle bli ferdig. Da scoringen endelig kom, husker jeg ikke helt hva jeg sa engang. Det ble en ordentlig utladning for oss, så jeg kan jo bare tenke meg hvordan det må ha vært for spillerne.