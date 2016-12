– Jason (41) brenner for hockey'n

JORDAL AMFI (VG) (Vålerenga-Lørenskog 3-4 etter straffeslag) 40 år gamle Mats Trygg kan ikke få fullrost sin jevnaldrende lagkamerat, Jason Krog (41), etter at Lørenskogs beste målpoengjeger ble matchvinner mot erkerivalen.

– Han er ekstrem. Han kommer først til treningene, og han er den siste som går fra dem. Han holder orden på seg selv. Det er bare å ta en titt på kroppen hans. Han brenner for ishockeyen, sier Mats Trygg (40) til VG utenfor bortelagets garderobe etter thrilleren i rivningsklare Jordal Amfi.

Vålerengas hjemmebane fra 1951 skal jevnes med jorden rett på nyåret for å gjøre plass til Nye Jordal. Oppgjøret mot Lørenskog var den tredje siste Getliga-kampen i det 65 år gamle OL-anlegget.

Det ble avgjort da Jason Krog, som også utlignet til 1-1 bare 52 sekunder ut i 2. periode, endelig plasserte det avgjørende straffeslaget bak Vålerenga-keeper Steffen Søberg, etter 3-3 i ordinær spilletid og en målløs spilleforlengelse.

– Hodet hans er det «største». Måten som han styrer opp ting på, svarer Lørenskog-trener Kenneth Larsen på spørsmål om hvordan en 41-åring fortsatt kan holde dampen oppe slik kanadiske Jason Krog gjør.

«Passion» for hockey



Han peker også på lederegenskapene hos Krog og et knippe andre Lørenskog-spillere, som underletter hans jobb som trener i sitt tredje år som Lørenskog-sjef. Det gjør han i det superveteran Mats Trygg kikker inn døren til Larsens treneravlukke og ber om at neste dags treningsøkt, torsdag formiddag, blir utsatt en time.

– Det kan du se, sier Larsen og ler.

Mats Trygg spilte etter en ribbensskade sin første kamp på en måned i går. Han vedgår at han virket litt rusten, men er ikke i tvil om at han vil finne tilbake til formen. Han sammenligner seg med Jason Krog da han gir forklaring til hvorfor.

– Det er ikke alle som har den «passion» for hockeyen som han og jeg har. Vi har fått den inn med morsmelken. Jeg kjenner meg godt igjen i ham, sier Mats Trygg - som kjenner Jason Krog fra svenske HV 71.

De to spilte sammen for den svenske toppklubben fra Jönköpingi to sesonger.

– Jeg hadde en liten finger med i spillet da han kom hit. Jeg snakket med Jason og visste at kontrakten hans i Frankrike var utløpt, og tipset Lørenskog om ham. Han hadde det litt tungt i starten. Men slik der det. Det kjenner jeg på meg selv også. Det tar litt tid å komme i gang, sier Mats Trygg.

– Det ble en knepen seier?

– Det er det hver gang. Det er som forventet. De jobber hardt og er slitsomme å spille mot, svarer Mats Trygg.

Rettferdig seier



I likhet med trener Kenneth Larsen, mener Trygg - som VM-debuterte i 1997 og spilte VM i Moskva i mai - at seier og to poeng til Lørenskog var rettferdig.

– Det var OK at vi vant på straffer ettersom vi var det beste laget i andre og tredje periode. Første og andre var som to forskjellige dager. Vålerenga dominerte den første, deretter tok vi over. Det ble nye nerve i kampen i tredje periode, sier Kenneth Larsen.

PS! Lørenskog vant forrige kamp (19.11) mot Vålerenga 3-2. Lagene møtes til ny seriekamp i Getligaen på Lørenskog allerede fredag.