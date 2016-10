Iskrigerne-stjerne slakter Storhamars stjernekjøp

(Storhamar-Lørenskog 3-4) Storhamars stjernekjøp Petteri Nummelin (43) ble offer for knallhard kritikk da gjestenes stjernekjøp Jason Krog (41) sendte Hamar-klubben enda et hakk nærmere bunn av hockeytabellen.

– Han kan gjerne ha spilt 900 kamper i den finske ligaen for min del; det der holder ikke. Han står med lua i hånden. Det er tafatt, var Erik Follestad Johansens (27) beske kommentar fra TV 2s Hockeyxtra-studio etter 3-1-målet til kanadiske Krog.

Storhamars back Lars Løkken Østli utliknet til 1-1 i overtallsspill mens Lørenskogs

Fem på topp fra Iskriger-Follestad Erik Follestad Johansen (27) rangerte de antatt fem beste Getliga-lagene (10) slik foran seriestarten: 1) Stavanger Oilers 2) Lørenskog 3) Frisk Asker 4) Storhamar 5) Vålerenga

Steffen Thoresen satt utvist i første periode. Men bare 50 sekunder før den var slutt, la Jason Krog inn 2-1 bak Storhamar-keeper Robert Hestmann (28).

Hat trick



Det kunne se ut som et selvmål fra Joe Tenute, men Krog - med over 200 NHL-kamper på merittlisten - var sistemann på pucken før den dalte over mållinjen.

Jason Krog stakk frem køllebladet igjen etter at Hestmann ble tvunget til å gi en retur etter et skudd fra Lørenskogs landslagsback Stefan Espeland. Det Petteri Nummelin og hans backkollega Mikkel Søgaard gjorde - eller ikke gjorde - i forbindelse med Krogs andre scoring, utløste imidlertid en tirade fra Erik Follestad Johansen, kjent fra kanalens «Iskrigerne».

Den tidligere Vålerenga-backen, som la opp etter forrige sesong og gikk over i ekspertrollen, var ikke nådig da han karaktersierte spesielt Petteri Nummelins passive opptreden foran eget mål: «lua i hånden, tafatt, det der holder ikke...»

Halvveis i kampen sørget Jason Krog for hat trick. Hans 4-1 kom etter en ny back-tabbe fra hjemmelagets side.

Denne gangen ved Magnus Eikrem Haugen (21) i Lørenskogs forsvarssone.

Trygg mistet pucken



Jason Krog utnyttet unnguttens svake puckbehandling - en såkalt teknisk feil på håndballspråket - «vandret» over hele banen og vippet pucken (som fikk en rar snur underveis) bak en forfjamset Robert Hestmann.

Jason Krogs sjette mål denne sesongen lot til å ha tatt knekken på et allerede frynsete Storhamar.

I tredje ordinære periode snudde kampbildet med Anders Gulliksens (19) redusering til 2-4, etter at Lørenskogs landslagsveteran Mats Trygg (40) hadde mistet pucken på vei inn i egen sone foran sin keeper, Jeff Jakaitis.

Storhamar byttet ut sin keeper, Hestmann, til fordel for Oskar Östlund. Det keeperbyttet ga hjemmelaget enda et løft. Joe Tenute tok seg kjapt gjennom midtsonen og sørget for at Jeff Jakaitis måtte gi en skuddretur - som Storhamar-veteran Joakim Jensen tok hånd om på best mulig vis.

Nummelin «åpent» mål



Med 3-4 tentes et hjemmehåp om at Storhamar ikke skulle ryke på serietap nummer fire på rad.

Hjemmelagets trener, Sjur Robert Nilsen, erstattet keeper Östlund med en ekstra utespiller. Storhamar var nær ved å utlikne, Lørenskog skjøt pucken i stolpen - da Storhamar-målet var tomt - og Petteri Nummelin fikk pucken så så si for åpent mål da det gjensto to sekunder av ordinær spilletid.

Men Jeff Jakaitis reddet Lørenskog opp (7. plass) til en enda bedre tabellposisjon, og påførte Storhamar, utpekt som Stavanger Oilers' gull-utfordrer foran sesongen, et ny ripe i lakken - og enda en dipp (8. plass) nærmere bunn i Get-ligaen.

PS! Lillehammer, som endte på 9. plass i Get-ligaen forrige sesong, har nå spilt ni kamper på rad uten tap etter seier 2-1 i spilleforlengelsen over Fredrikstad-laget Stjernen. Lillehammer ligger på 2. plass etter 13 serierunder, bak suverene Stavanger Oilers.

Eliteserien ishockey torsdag, 13. runde:

Stavanger Oilers – Manglerud Star 2-1 (2-0, 0-1, 0-0), Kongsvinger – Sparta Sarpsborg 0-5 (0-4, 0-0, 0-1), Storhamar – Lørenskog 3-4 (1-2, 1-2, 1-0), Vålerenga – Frisk Asker 3-2 (2-1, 0-0, 1-1), Stjernen – Lillehammer 1-2 e.f. (0-0, 0-0, 1-1, 0-1). (NTB)

Stavanger 13 11 1 0 1 60-29 35

Lillehammer 13 6 4 0 3 41-30 26

Vålerenga 13 6 2 1 4 40-24 23

Frisk Asker 13 6 1 3 3 41-35 23

Stjernen 13 6 1 2 4 37-38 22

Sparta Sarp. 13 6 0 2 5 35-27 20

Lørenskog 13 4 2 1 6 37-36 17

Storhamar 13 4 0 3 6 35-39 15

Manglerud Star 13 2 3 1 7 25-39 13

Kongsvinger 13 0 0 1 12 12-66 1

Åtte beste til kvartfinale. To siste til kvalifisering. Ved seier i forlengning eller på straffer gis det to poeng til vinneren og ett poeng til taperen.

Storhamar – Lørenskog 3-4 (1-2, 1-2, 1-0)

CC Amfi, 3820 tilsk.

1. periode:

0-1 (0.10) Alexander Larsson (Joacim Sundelius, Mats Trygg), 1-1 (8.50) Lars Løkken Østli (Alexander Reichenberg) PP, 1-2 (19.10) Jason Krog (Villiam Strøm, Jonas Djupvik Løvlie)

2. periode:

1-3 (21.00) Krog (Stefan Espeland, Sebastian Johansen), 1-4 (28.01) Krog (Djupvik Løvlie, Espeland), 2-4 (35.20) Anders Gulliksen, Mikael Zettergren)

3. periode:

3-4 (44.16) Joakim Jensen (Joey Tenute, Petteri Nummelin)

Skudd: 34-27 (12-7, 11-12, 11-8)

Dommere: Lars Arve Kronborg og Owe Lüthcke

Utv.: SIL3 x 2 min, 1 x 10 min, Lør 5 x 2 min

(SIL.no)