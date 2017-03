I kveld trengte de bare tre perioder: Avgjørende kvartfinale torsdag

SARPSBORG (VG) (Sparta–Storhamar 4-1, totalt 3-3) Verdensrekordlagene Sparta og Storhamar trengte bare tre perioder tirsdag kveld. Sparta-seier betyr at det er klart for kvartfinale nummer sju på Hamar torsdag.

– Sparta hadde absolutt mest energi, sier TV2-ekspert Bjørn Erevik til VG.

– Men det er helt åpent foran den avgjørende kampen torsdag. Jeg har ingen favoritt.

Lagene spilte natt til mandag verdens lengste ishockeykamp noen sinne. Den startet klokken 18 søndag kveld og pågikk til rundt 02.30. Etter 217 minutter og 14 sekunder ble Joakim Jensen matchvinner for Storhamar, som dermed tok ledelsen 3-2 i kamper.

Det betydde at Sparta hadde presset på seg i tirsdagens oppgjør i Sarpsborg. Vertene måtte vinne for å tvinge frem en sjuende kvartfinalekamp, ellers var det klart for sommerferie for østfoldingene.

De blåkledde besto testen. Henrik Malmström og Patrick A. Bovim sørget for to Sparta-mål i midtperioden, og Joakim Nermark satte spikeren i Storhamar-kisten i 3. periode. 4-1 kom i åpent Storhamar-mål mot slutten. Målscorer: Daniel Öhrn.

Det var tydelig at Sparta hadde restituert bra siden maratonkampen under to døgn tidligere.

– Det er fantastisk å se hva vi generer av energi, at vi orker å gå så mye på skøyter og setter så mye press på Storhamar, sier Sparta-trener Lenny Eriksson til VG.

– Sparta var et bedre lag. De hadde bedre trykk i beina, sier Storhamar-trener Sjur Robert Nilsen.

– Nå er det helt åpent før kamp nummer sju.

To minutter og 16 sekunder ut i 2.periode ga den svenske veteranen Henrik Malmström Sparta ledelsen 1-0. Han ble assistert av Eirik Børresen og Håkon Imset Stormli. Dommerne sjekket at det ikke var spark, og kom til at målet kunne godkjennes.

Sparta hadde en god mulighet til å ta grep om kampen da Storhamar fikk en utvisning midtveis i perioden, men nok en gang mislyktes sarpingene i å utnytte overtallet.

Derimot ble det 2-0 i spill fem mot fem. Patrick A. Bovim (som ikke var med på matchen natt til mandag) scoret etter assists fra Niklas Roest og Markus Gerbrandt i en perfekt utført kontring. Dermed øynet Sparta-tilhengerne for alvor at det kan bli en kvartfinale nummer sju på Hamar torsdag.

SLUTT: Joakim Nermark (med ryggen til) har nettopp gitt Sparta 3-1 mot Storhamar. Dermed blir det avgjørende kvartfinale torsdag. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Men så dummet Sparta-spilleren Didrik N. Svendsen seg ut med en unødvendig utvisning, og dermed slo Storhamar tilbake: redusering til 2-1 5.11 ut i 3. periode. Mikael Zettergren la pasningen, og matchvinneren i maratonkampen, Joakim Jensen, scoret igjen.

Storhamar trykket på for utligning, men i stedet ble det 3-1 etter 12.50: Joakim Nermark gikk «kjøkkenveien» og satte pucken bak Oskar Östlund. Assist: Daniel Öhrn.

Hamar-laget måtte tirsdag klare seg uten kanadieren Joey Tenute, som har slitt med skader gjennom vinteren og som ikke maktet å bli klar igjen etter kraftanstrengelsen i kvartfinale nummer fem.