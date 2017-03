Hockeysjef: Ville akseptert Northug-kritikk

Tidligere landslagssjef Roy Johansen (56) ville akseptert offentlig kritikk fra spillere han vraket, men understreker at han gjennom 15 år «jobbet bevisst» for å unngå Petter Northugs måte å gjøre det på.

– Det var mange spillere som ble forbannet i løpet av min tid som landslagssjef. Men med ett unntak hadde vi ikke episoder som denne. Det lå i vår kultur som vi bevisst bygget opp og var nøye med å innføre helt fra starten, sier Roy Johansen til VG.

Han trente Norges landslag i ishockey fra 2001 til han gikk av etter VM i Moskva for snart ett år siden. Da overtok Petter Thoresen (55) som landslagssjef. Roy Johansen har denne sesongen vært trener for Vålerenga. I fjor ble TV-seerne kjent med ham da han deltok i NRKs «Mesternes Mester».

Forklarte alltid hvorfor



– Jeg ville ikke ha sett det som et problem om noen gikk ut i media etter å ha blitt forbannet over et uttak. Jeg ville akseptert at spillere gikk ut i affekt eller forbannelse over ikke å ha blitt tatt ut. Men vi jobbet målbevisst for å skape en annen kultur enn det, sier Johansen og legger til:

– Men det var ikke slik vi ønsket å bygge vår kultur. Vi var veldig opptatt av «vi». Av at det var laget som kunne gi oss suksess, og ikke individuelle prestasjoner.

Han forteller at de alltid var direkte på spillerne ved landslagsuttak.

– De som ble vraket tok vi umiddelbart inn til møter for å forklare hvorfor, og vi forventet at de kom direkte til oss med eventuell kritikk eller misnøye. Vi var ekstremt nøye på dette, sier Roy Johansen.

– Vi forklarte alltid bakgrunnen for våre rangeringer og hvor spillerne sto, forklarer han.

Tror Northug ikke følte seg hørt

SYKKELPRESIDENT: Harald Tidemann Hansen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Harald Tiedemann Hansen er president i Cykleforbundet. Han er helt klar på at idrettsledere må tåle utspill som det Northug har kommet med mot Vidar Løfshus.



– Om en utøver hadde uttalt seg negativt om meg, så ville jeg ringt personen. Det har skjedd, det. Man må prøve å skvære opp. Det kan være frustrerende for en leder når ting kommer ut, men man må ha takhøyde for utspill. Det kan være med å utvikle idretten, sier Tiedemann Hansen til VG.



Han kjenner ikke til Northugs utspill, men forstår av titler i mediene at Northug har bedt sportssjef Løfshus gå av.



– Vi har en rolle. Når utøvere i en situasjon er frustrerte, så må vi tåle å høre det. Kanskje Northug ikke følte seg hørt, men i mediene blir han det. De burde ha satt seg ned ved bordet og snakket, sier Tiedemann Hansen.



– Petter er en berikelse



Oddvar Brå er litt usikker på hvordan han skal forholde seg til Northugs klare utspill mot Løfshus, og vil helst si minst mulig om saken.



SKIKONGER: Petter Northug og Oddvar Brå fotografert før VM i Liberec 2009. Der tok Northug sitt første individuelle VM-gull. Han vant 30 kilometer med skibytte, femmila og stafett i Liberec. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Petter har vært en berikelse for norsk og internasjonal langrenn. Han har vært litt utradisjonell, i motsetning til det ryktet vi langrennsløpere kanskje har som trauste, men det var nok ikke bare traust før heller. Men Petter har vært viktig, absolutt, sier Brå til VG.

Stor forskjell



Roy Johansen understreker at han ikke kjenner kulturen i Norges Skiforbund, og at langrenn, i motsetning til ishockey, er en individuell idrett.

– De er individualister, vi er helt avhengig av laget for å oppnå suksess. Laget er rett og slett størst, sier Roy Johansen.

PS! Norges ishockeylandslag skal spille VM i Paris 5. til 21. mai. Laget er kvalifisert for OL i Sør-Korea neste år. Under Roy Johansen deltok ishockeygutta i to OL (2010 og 2014) og kom til kvartfinalen i VM tre ganger (2008, 2011 og 2012).