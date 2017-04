Hockeyfinalen: Frisk slo tilbake mot Oilers

ASKER (VG) (Frisk Asker-Stavanger Oilers 4-2) Underdog Frisk slo tilbake umiddelbart etter tapet i første finalekamp. På hjemmebane var Asker-laget tøffere enn regjerende mester Oilers og vant fortjent – etter en het batalje.

Finalekamp nummer to i best av syv serien åpnet like friskt som den første for to dager siden. Igjen var Frisk friskest og ledet – som sist – 2–0.

– Fantastisk åpning. Frisk kjører på i innledningen, men så jevner det seg litt ut etter hvert, sa TV 2s ekspertkommentator Erik Follestad Johansen.

Da hjemmelaget la på til 3-0, ble det imidlertid 1–2 – så merkelig det enn kan høres.

MÅLSCORERE: Anders Bastiansen (t.v.) scoret Frisks første mål, mens Vinny Saponari (t.v.) gjorde det avgjørende 3–2 snaut halvveis i kampen. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Soleklart inne



Tommy Kristiansen hadde nemlig et øyeblikk tidligere redusert, uten at dommerne så det. Da det ble stopp i spillet – ved Frisks «3-0» – ble det godkjent etter video og dommerkonferanse.

– Den er inne, soleklart inne. Det er ikke noe å snakke om, fastslo tidligere Vålerenga og Frisk-back Follestad Johansen.

Halvannet minutt før første periodes slutt, utlignet Dan Kissel – første kamps matchvinner – etter målgivende pasning fra sin amerikanske landsmann Mark Van Guilder.



– Det er kult å se på van Guilder og Kissel. Det er gutter som har levert i hele år, mente – med rette – Vålerengas toppscorer Tobias Lindström som var gjest i TV 2s finalestudio.

Enda bedre



Og da var lagene like langt som sist, med andre ord likt.

Bortsett fra at de scoret fire mål i løpet av 20 minutter denne gangen, i stedet for 40 forrige gang – og at Van Guilder da scoret det fjerde etter målgivende pasning fra Kissel.

VM-veteran Anders Bastiansen (36) styrte inn Frisks første mål etter en styring av backskudd fra Oskar Nilsson i overtallsspill, før Jonas Berglund 41 sekunder senere la på til 2–0 etter pasning fra Torstein Nordrum; pent og fikst mål, det også.

7 finalekamper på 13 dager NM-finalene i ishockey spilles best av syv kamper (Stavanger har som seriemester hjemmebanefordel): 1. april: Stavanger-Frisk 4–3 etter spilleforlengelse, 3. april: Frisk-Stavanger 4-2, 5. april: Stavanger-Frisk, 7. april: Frisk-Stavanger, 9. april: Stavanger-Frisk, 11. april: Frisk-Stavanger, 13. april: Stavanger-Frisk Frisk Asker er blitt norgesmester tre ganger (1975, 1979 og 2002) Stavanger Oilers er blitt norgesmester seks ganger (2010, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016)

Var innledningen røff og en finale verdig med hensyn til trykk og moro, ble neste periode enda bedre i så måte. Etter hvert gikk det over et og annet støvelskaft, spesielt for den regjerende dobbeltmester – og seks ganger kongepokalvinner – Oilers.

Frisk-spillerne var flinke til å gjøre tilværelsen mindre trivelig for mannskapet til Pål Gulbrandsen, og det svarte på en måte som helt sikkert Gulbrandsen mislikte.

NHL-rutinerte Eric Nystrom pådro seg en utvisning slashing, 17 sekunder senere kittet Frisks beste målpoengjeger, amerikaneren Vinny Saponari, pucken opp i nettaket bak Stavanger-keeper Henrik Holm.

Stygg takling



Forspillet er også verd en linje: Nick Pageau og Ryan Hayes satte det opp.

Fem minutter senere var Saponari nær ved å lure inn Frisk-mål nummer fire, og deretter gikk det en kule varmt – for Stavanger Oilers. Josh Soares pådro seg en tulleutvisning, Mark Van Guilder burde ha latt være å få en for interference i midtsonen (på Frisks Mikkel Christiansen) og Eric Nystrom moste Vinny Saponari – bakfra mot vantet – med unødvendig stor kraft (2+10 minutter).

– Taklingen på Saponari er stygg. Det er farlig spill. Men 2 + 10 blir dømt. Den er grei. Og riktig, mente TV 2-ekspert Erik Follestad – som for øvrig var av den mening at dommerne burde tillate det litt røffere spillet.

Han mente også at Frisk hadde «skapt sjansene og hatt puck-initiativet» i 2. periode.

– Frisk var klart best, sa han foran 3. periode.

TRANGT OM PLASSEN: Stavanger Oilers-spillerne måtte ofte – i flokk og følge – ta plass i utvisningsboksen i Askerhallen. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Viktig redning



Hva kunne Stavanger gjøre med den saken?

Mark Van Guilder kunne ha utlignet da Vinny Saponari nærmest ga ham pucken ved «inngangen» til Stavangers forsvarssone. Men den påfølgende duellen mot Frisk-keeper Kenneth Helgesson vant han ikke. Mildt sagt en viktig redning av Frisks «reservekeeper».

Som resultat av spillevendingen – etter Van Guilders mislykte scoringsforsøk – scoret Frisk.

Ryan Hayes la inn 4–2 etter målgivende pasning fra Fredrik Lystad Jacobsen snaut to minutter inn i tredje ordinære periode, foran 2292 tilskuere.

Resten av finalen ble preget av ståk og bråk, og det behersket Stavanger dårligst. Frisk holdt på sin side hodene relativt kalde og kunne dra det hele i land mens gjestene stort sett gikk til og fra utvisningsboksen.

Stavanger tok ut keeper Holm for å spille seks mot fire og seks mot fem utespillere, men Frisk fikset den biffen også.

PS! Etter sluttsignalet barket flere spillere sammen; ganske typisk for finale nummer to – og et tegn på hva som er i vente onsdag i Stavanger.