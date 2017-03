Hockey-veteraner dropper VM

Petter Thoresen (55) må klare seg uten veteranbackene Ole-Kristian Tollefsen (33) og Mats Trygg (40) i sin første VM-turnering som sjef for Norges ishockeylandslag om fem uker.

– Autoriteten til Tollefsen og spilleskikkeligheten til Trygg lar seg ikke erstatte over natten. Det er synd. De er to rutinerte herremenn som har vært med i en årrekke. Men vi må gå videre uten dem, og jeg mener vi er godt skodd for det, sier Petter Thoresen til VG.

Husker du? Trygg «utliknet» mot Sverige i VM i fjor

Hockeyguttas VM-oppkjøring Samling Lillehammer 4. til 8. april - to kamper mot Tyskland 6. og 8. april Samling i Tsjekkia med to kamper mot Tsjekkia 11. til 14. april Samling i Danmark - to kamper mot Danmark 20. og 22. april Siste treningssamling på Hamar 25. til 29. april - to kamper mot Slovakia 28. og 29. - før avreise til VM i Paris 3. mai. Norge spiller sin første VM-kamp mot Frankrike 6. mai

Stavanger Oilers tidligere gulltrener tok i praksis over som landslagssjef etter Roy Johansen (56) foran OL-kvalifiseringen på hjemmebane i september i fjor.

Norge vant den og er klar for sin tredje OL-turnering på rad i Sør-Korea om et snaut år. Før det er det imidlertid VM 5. til 21. mai i Paris og Köln.

Tollefsen: Hjernerystelse



Nylig ble det klart at landslagskaptein Ole-Kristian Tollefsen ikke kan spille i Paris, der Norge åpner turneringen mot vertsnasjonen Frankrike 6. mai.

Bakgrunn: Tollefsen ute av spill lenge

Tollefsen pådro seg en hjernerystelse under trening med klubblaget Färjestad i midten av februar og bestemte seg etter samtaler med blant andre Petter Thoresen for å droppe VM - for å bli «helt frisk».

Mats Trygg debuterte i VM for Norge i Finland i 1997.

Lørenskog-backen har vært spilt i utlandet i 14 år og har spilt nest flest OL og VM-kamper for Norge etter Tommy Jakobsen (46). Trygg spilte ikke OL-kvalifiseringen i begynnelsen av september på grunn av skade. Han var imidlertid med under landslagssamlingen i Østerrike 9. til 11. februar i år.

Husker du? Hockeyveteraner droppet VM-nei etter beskjed om sjefens farvel

Familien først



– Skuffelsen var stor da sluttspillet med Lørenskog gikk i vasken. Luften gikk litt ut av meg. Hvis vi hadde gått hele veien i NM-sluttspillet, ville kanskje overgangen til VM ha vært litt mykere - og da kunne det vært en «åpning», sier Mats Trygg om bakgrunnen for at han har gitt Petter Thoresen beskjed om at han ikke ønsker å være med i VM.

Leste du denne? Lørenskog-eier: Tapte 1,5 millioner på kvartfinale-exit

Petter Thoresen forteller at han ringte Trygg et par dager etter at hans Lørenskog ble slått ut av Lillehammer i NM-kvartfinalen.

– Han var veldig i tvil, men konkluderte med at han måtte prioritere familien. Det er synd, men også veldig forståelig, sier Petter Thoresen.

Mats Trygg har to døtre på seks og 13 år som begge spiller håndball.

Mye borte



– Jeg har tre kamper opp til rekorden til Tommy (Jakobsen). Mange unner meg den. Men det har egentlig aldri vært en stor greie for meg. Jeg har ikke lyst til å «tviholde» på plassen min (på landslaget), og bredden blant backene er mye større enn før. Jeg tror det er greit, sier Mats Trygg om sin beslutning.

Bakgrunn: Rekorden ikke så viktig

– Jeg ville fått lov «hjemme» til å spille VM, for å si det slik. Men det er ikke med tungt hjerte at jeg sier nei. Jeg hadde ikke motivasjon til å være så mye borte nå (se VG Info), sier Mats Trygg.