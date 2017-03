Hockey-Thoresen vurderer Storhamar-comeback

Steffen Thoresen (31) ble nærmest lagt for hat da han valgte Vålerenga fremfor Storhamar for 10 år siden. Nå kan sønnen til Norges landslagssjef gjøre comeback for Hamar-klubben.

– Ting må falle på plass. Men gjør de det, kan det fort skje, bekrefter Steffen Thoresen overfor VG.

Steffen Thoresen er sønn av Petter Thoresen (55), som overtok som landslagssjef etter Roy Johansen (56) for ett år siden. Han skal lede Norge for første gang i VM i Paris i mai. Steffen Thoresen er lillebroren til Patrick Thoresen (33), som spiller for Zürich i Sveits (røk ut for Lugano i sluttspillet).

Patrick Thoresen er regnet som en av Norges beste ishockeyspillere gjennom tidene.

– Stort publikum



Steffen Thoresen spilte for Storhamar før han gikk til svenske Växjö foran sesongen 2007/08. Halvveis inn i den i Hockeyallsvenskan gjorde han retur - til Vålerenga. Det satte sinnene i kok på Hamar. Siden har han vært svært upopulær blant Storhamar-fansen.

De fire siste sesongene har han spilt for Lørenskog, som ble slått ut av NM-sluttspillet i kvartfinalen denne sesongen av Lillehammer.

– Jeg er også i dialog med Lørenskog og pratet så vidt med dem i sta (onsdag). Men jeg har ikke fått et konkret tilbud fra Lørenskog. Jeg har kjøpt hus og familien (to barn) er på plass her. Det skal litt til for å bryte opp. Men Storhamar er en interessant klubb, med stort publikum, sier Steffen Thoresen.

– Hvis ting ordner seg, som at samboeren min får jobb (på Hamar), er det ikke umulig at vi flytter på oss, tilføyer han.

Storhamar: Ny trener



Steffen Thoresens far, Petter, og mor, Heidi, er bosatt på Hamar.

Steffen Thoresen påpeker at begge klubbene - Lørenskog og Storhamar - helt sikkert vil ha en rask avklaring når det gjelder klubbvalget. Kontrakten hans med Lørenskog går ut i april.

PS! Storhamar er på jakt etter ny trener etter at Sjur Robert Nilsen offisielt sa takk for seg dagen etter at klubben røk ut for Sparta i NM-sluttspillets kvartfinale.