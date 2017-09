Her er Hockey-Norges brakkebaroner

JORDAL (VG) Vålerengas sportssjef Espen «Shampo» Knutsen (45) har skaffet Roy Johansen (57) og hans trenerkorps et sårt tiltrengt sted å være foran sesongstarten – en mini-campingvogn ved byggeplassen til Nye Jordal.

– Vi har valgt å se humoristisk på det. Men det ligger et visst alvor bak. Vi hadde håpet og trodd at Nye Jordal Amfi ville bli pushet gjennom slik vi en gang fikk det forelagt, sier Vålerengas sjeftrener i ishockey til VG.

PØLSE M/LOMPE? Vålerenga Ishockeys trenerduo, Roy Johansen og Espen Knutsen, har leid eget krypinn foran sesongen 2017/18. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Vi har ikke bare mistet kamparenaen vår, men også alle fasilitetene rundt A-laget. Vi jobber med ikke å la oss påvirke. Men vi kunne ønsket at det var blitt bedre tilrettelagt. Blir dette ytterligere forsinket, trenger vi (psykiater) Finn Skårderud, tilføyer Roy «Brakkebaron» Johansen galgenhumoristisk.

Husker du (20. juni 2016)? Frykter Nye Jordal blir en nedtur

Seks kvadratmeter

Roy Johansen og Espen Knutsen, som også fungerer som assisterende trener for Vålerengas Getliga-lag, sitter inne i sitt nye møterom – campingvognen eller «brakka» – sammen med klubbens styrketrener og massør, Jon Aase.

De tre må dele den med to ungdomslagtrenere. Til nå har de benyttet dommergarderoben i Ungdomshallen til spillermøter og planlegging av treninger. Nå, i det sesongen starter, er det ikke lenger plass til dem.

Bakgrunn (VG 12. mai): Bekk skaper trøbbel for Nye Jordal

Deres nye hjem, campingvognen (gulvflate cirka seks kvadratmeter), er plassert på en liten gressbanke utenfor Ungdomshallen, som skal fungere som Vålerenga Hockeys trenings-arena – inntil Oslo kommunes Nye Jordal Amfi er klar til bruk «høsten 2018».

Nå frykter imidlertid tidligere landslagstrener Roy Johansen og Norges mest kjente hockeyperson etter Mats Zuccarello (30), Espen Knutsen, at det vil ta halvannet år før Vålerengas nye hjemme-arena er klar til bruk.

Leste du denne (VG+)? Tidenes 15 beste norske spillere i ishockey-toppserien

Hjemme på bortebane

– Vi har sagt at vi klarer dette én sesong. Men det er som å få helt kaldt vann i blodet når vi hører at Nye Jordal er forsinket med seks til åtte måneder, sier Roy Johansen.

TRANGT OM SALIGHETEN: Sjeftrener Roy Johansen (t.h), sportssjef Espen Knutsen og styrketrener Jon Aase i «brakka» Vålerenga har leid for å kunne planlegge treninger og ha spillermøter kommende sesong. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Ifølge de som jobber her, er det «veldig forsinket». Det innebærer at alt blir veldig vanskelig å planlegge. Vi skaffet denne for en uke siden, men vi må fortsatt skifte i dommergarderoben, sier Espen «Shampo» Knutsen med tanke på campingvognen – og det faktum at Vålerenga må spille alle sine hjemmekamper på bortebane kommende sesong, 2017/18.

Og kanskje neste sesong, 2018/19.

Ingunn Olsen, kommunikasjonssjef for byggeprosjekter i Kultur - og idrettsbygg Oslo kommune, svarer slik på VGs spørsmål om framdriftsplan per i dag og årsakene til at utbyggingen ikke har gått etter opprinnelig plan:

«(...) vi kom senere i gang med grunnarbeidene enn planlagt.

Dette skyldes i hovedsak at Hovinbekken har vist seg å ligge høyere enn antatt. Vi kom i gang med grunnarbeidene før sommeren og holder nå på for fullt med disse, herunder arbeidene med forsterkning og sikring av kulverten. Arbeidet med rammetillatelse og dermed igangsettelsestillatelse for sprengning og graving tok også lenger tid enn planlagt, men er nå håndtert.

Vi jobber nå med vår entreprenør NCC, for å se hvordan utfordringene i grunnarbeidene vil kunne påvirke arbeidet og hvordan vi på best mulig måte kan løse disse utfordringene. Vårt mål er å ha på plass en omforent plan i løpet av september. Da vil vi vite mer om hvilke konsekvenser dette eventuelt vil kunne få for ferdigstillelse av hallen.

Vi har stor forståelse for brukernes behov og interesse for å få vite om hallen ferdigstilles som planlagt, og vil vektlegge å informere dem så snart vi vet mer sikkert.»



Frisk gullfavoritt

Vålerenga sesongåpner som hjemmelag mot Storhamar i Gjøvik Fjellhall førstkommende fredag. Espen Knutsen har ikke vært inne i den siden han spilte for Norge i Lillehammer-OLs åpningskamp mot Russland (1-5) for snart 24 år siden. Roy Johansen spilte mot russerne 12. februar 1994. Han har imidlertid siden vært der som landslagstrener.

– Det vil bli en kul happening, sier Espen Knutsen om seriepremieren på Gjøvik.

Den vil etter alt å dømme trekke like mange tilskuere som den beregnede publikumskapasiteten i Nye Jordal Amfi (5500).

Roy Johansen sier at hans Vålerenga har som ambisjon å bli nummer én i Norge innen kort. For øyeblikket er den lagt på is, i påvente av at Nye Jordal skal stå ferdig – og at han skal kunne levere tilbake mini-campingvognen til utleieren fra Østfold.

OSLOS NYE STORSTUE: Nye Jordal Amfi skal stå klar til bruk her høsten 2018. Byggeprosessen er forsinket, blant annet på grunn av en bekk. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Storhamar har gjort veldig mye riktig i mange år. Storhamar er topp én eller to. Vi ble rundspilt sist. De var mye bedre enn oss, sier Roy Johansen.

Leste du? Patrick Thoresen klar for Storhamar

Hamar-klubben er norsk ishockeys desidert mest populære klubb når det gjelder antall tilskuere på hjemmekampene. VG har tippet Storhamar til å ende på 3. plass etter 45 seriekamper, bak gullfavoritt Frisk Asker og regjerende dobbeltmester Stavanger Oilers.

Bakgrunn (VG+): Skal senke Oilers-spiller i første spillebytte

Vålerenga vil til slutt bli nummer seks i Getligaen. Johansens mannskap tapte sesongens første treningskamp 0-5 for tre uker siden. Roy Johansens hjemmelag stiller med så så si skadefritt mannskap, mens Storhamars nye svenske senter, Victor Svensson, må se premieren fredag fra tribunen på grunn av en strekk.

Se VGs hockeypanel vurdere alle Getliga-lagene foran seriestarten fredag 8. september (VG+):