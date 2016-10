Gullkandidat Storhamar med ny nedtur: seks tap på rad

(Storhamar-Frisk Asker 1-2) Problemene bare fortsetter for målvakt Oskar Östlund og Storhamar.

Tirsdag kveld ble det 1-2 tap for Frisk hjemme på Hamar. Det er Storhamars sjette tap på rad.

Storhamar var tippet som en av utfordrerne til seriegullet, men har skuffet stort og ligger bare som nummer ni etter 14 kamper. Og avstanden er hele 23 poeng opp til ledende Stavanger (som de møtte i NM-finalen så sent som i fjor).

ILLE UTE: Storhamar-trener Sjur Robert Nilsen. Foto: Trond Solberg , VG

– Jeg skjønner ikke helt at Storhamar ligger der de ligger, sa Frisk-stjernen Anders Bastiansen til TV2 etterpå.

– Jeg tror det kommer til å snu for dem.

Frisk kom fra to strake tap og skulle forsøke å følge opp 6-4-seieren fra det første møtet med Storhamar.

Gjestene tok ledelsen etter 7.32 ved Endre Medby - med assist av Mathias Saksvik Baar. Det var det eneste målet i 1. periode.

Joey Tenute utlignet for Storhamar – via ei Frisk-skøyte – midtveis i midtperioden, men Marius Carho Hansen sendte Frisk i ledelsen etter 34,18. Unggutten limte pucken i krysset, mens Mikkel Christiansen sto for pasningen.

Christian Kåsastul ble utvist for Frisk med halvannet minutt igjen og dermed hadde Storhamar sjansen til å spille seks mot fire. Anders Bastiansen samlet sine tropper for å redde seieren, og målvakt Nicklas Dahlberg hadde en matchvinner-redning på slutten. Dahlberg ble kåret til Frisks beste.

– Dahlberg hadde en sinnssyk redning, sa Anders Bastiansen til TV2 etterpå.

– Det var viktig å få denne tre-poengeren. Det er jevnt i toppen.

– Frisk Asker er i rute, og de ser bra ut nå. Hvis ikke Storhamar klarer å få igang en førsterekke, tror jeg Frisk vinner, sa TV2-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm på forhånd.

Etterpå sa han:

– Nå kommer debatten til å gå i lunsjpausene på Hamar i morgen.

Det er første gang på fire og et halvt år at Storhamar taper seks seriekamper på rad.